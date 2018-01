As Dez Mais

Sexta-feira, 26 de Janeiro de 2018.

Primeira:

Toma posse hoje a nova diretoria da APAE de Campo Grande para o biênio 2018/2010. Ao novo presidente Ottão nossos sinceros votos de uma gestão plena de realizações.

Segunda:

Cassems publicando hoje em toda imprensa uma NOTA DE ESCLARECIMENTO sobre os fatos de ontem em seu hospital. A entidade não tem nada com a Operação ‘Again’ e pode romper contrato de terceirização com a empresa envolvida em denúncias.

Terceira:

No “baculejo” dado ontem pela Polícia Federal desmontando a quadrilha que fraudava verbas do SUS, foram presos os médicos: Mércule Pedro Paulista Cavalcanti e Pablo Figueiredo. O tombo que deram está calculado em R$ 3,2 milhões.

Quarta:

Ação conjunta entre a Polícia Federal do Brasil e a Senad do Paraguai desmontou um grupo criminoso conhecido naquele País como “Os Manos” que estava se preparando para resgatar o líder deles, Antonio Marco Braga Campos, vulgo “Chapolin”, preso no Rio Grande do Sul.

Quinta:

Da quadrilha “Os Manos” estão presos: Deivid Andriel Mello, Fernando Domingo dos Santos, Alceu Ribeiro que usava nome falso como Rodrigo Ponheiro Cardozo, Luíz Fernando Demitte e Juliana Caldeira Aguiar. Eles serão entregues hoje à Polícia Federal do Brasil pela Senad paraguaia.

Sexta:

Lula continua sendo daquele que está por baixo, caiu do salto, mas não desfiou a meia. Ronca grosso dizendo que depois da condenação em segunda Instância lhe deu uma “coceirinha” e agora quer ser candidato a Presidência da República. A pergunta é: Lula teve “coceirinha” ou um “comichão?”…

Sétima:

O colunista Cláudio Humberto aborda hoje em sua coluna nacional o seguinte assunto: Se Lula for preso como ficarão as benesses que ele tem direito como ex-presidente da República?. Lula tem vários assessores, ajudantes, dois carros oficiais com motoristas. Toda essa ‘bagaça’ custa R$ 70 mil por mês, e somos nós – os contribuintes – que pagamos a conta.

Oitava:

O vereador Chiquinho Telles foi à SEJUSP saber “por que” estavam querendo tirar das Moreninhas o 6º Pelotão da Polícia Militar. A providência do vereador surtiu efeito. O secretário e o Comandante-Geral voltaram atrás e garantiram que isso não irá acontecer.

Nona:

Todas as emissoras de Ondas Médias que ainda não pediram ao Ministério das Comunicações autorização para migração do AM para FM terão um prazo final de 180 dias. Das 1.781 AMs do Brasil, 1.332 já migraram. As 449 emissoras terão o prazo final para se adequarem às novas exigências.

Décima:

Há um ditado que afirma: “Deus fez os políticos e o diabo fez os assessores”. Esse ditado pode ser aplicado à CASSEMS. Ricardo Ayache é exímio administrador, mas suas assessoras “petistas” fazem tudo para não permitir que as coisas fluam. O resultado tem sido o desastroso descompasso entre a grande obra e a imprensa. A entidade vai se desgastando com pequenas coisas e a CASSEMS começa mostrar fissuras de atendimento, comportamento e serviços.

MEUS AMIGOS:

Lie Meirelles, João Martins Vilela, Gastão Armando Frandoloso – Gaúcho Gastão -, Dr. José Roberto da Rosa; Vair Helena Arantes Paulista e Alain Nara Fernandes: Aniversariantes do dia. Cassiano Cangussu da SUALI; Pessoal do Posto Tereré; Delso José de Souza do CRECI-MS ; Ney da Agência Futura; Sérgio Coutinho e para os funcionários do Posto São José, na Mato Grosso.

Segunda-feira eu volto.

Abraço.

Fuuuuuuuuuuuuuui.

