As Dez Mais

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2018.

Primeira:

Sepultado ontem em Ponta Porã o corpo do ex-prefeito Carlos Fróes. Carlinhos era muito querido pela população. Sujeito pacato, de largo e bom convívio social. Todos brincavam com Fróes dizendo que ele só tinha um defeito: era rachidista roxo.

Segunda:

A construção de um muro separando o Paraguai e a Bolívia, de Mato Grosso do Sul, pode até parecer uma obra esquisita, extravagante e de ficção para o atual Governo, mas se sair do papel poderá ser a obra emblemática que está faltando no governo do Azambuja. Nestes 3 anos ele simplesmente dormiu em berço esplêndido.

Terceira:

Por não dar assistência oftalmológica a uma senhora da cidade de Sete Quedas, o Governo do Estado foi condenado a pagar indenização de 30 mil reais. A mulher ficou cega.

Quarta:

Dois gigantes da nossa sociedade se encontraram na semana passada e bateram um tremendo papo. Trata-se do mega-empresário Milton Insuela Pereira, ex-dono da Coca-Cola, que recebeu em seu apartamento o ex-governador André Puccinelli.

Quinta:

Antonio Carlos de Oliveira, atual superintendente da Sudeco, e que já foi há décadas atrás um dos ‘galãs’ da política mato-grossense, confirmou que “será candidato à Presidência da República”. Ele era para ter sido governador de Mato Grosso – ainda Uno – na época áurea no MDB, mas não pode concorrer porque a legislação o impedia por ser o deputado federal mais jovem do País.

Sexta:

Azambuja segue pressionado pela família para abandonar a política e cuidar dos negócios. Essa pressão familiar poderá levá-lo a não concorrer à reeleição e sair candidato ao Senado. Como Rose Modesto também não abre mão de ser candidata, o governo estadual poderá cair no colo do deputado estadual Junior Mochi, atual presidente da Assembléia Legislativa.

Sétima:

Se Azambuja sair candidato a senador, o PSDB poderá negociar uma composição com o MDB, para que Reinaldo saia candidato ao senado dentro de um esquema garantido. Vozes proclamam que “não é bom para Reinaldo ficar sem mandato, porque as denúncias da JBS poderá complicá-lo com a justiça”.

Oitava:

O Governo do Estado está fazendo propaganda no portal da Secretaria de Administração sobre a convocação de 164 novos bombeiros militares e 920 novos PMs. Só que não diz que os candidatos convocados fizeram concurso no governo de André Puccinelli, em 2013, data do último concurso para os Bombeiros e para a Polícia Militar. Por enquanto, no atual governo só rolaram promessas.

Nona:

Receita no Facebook da Juliana Rodrigues para fritar Lula: Derreta “Mantega”. Frite em azeite ‘Genoíno’. Acrescente molho ‘italiano’ da marca Palocci com uma pitada de ‘Pimentel’. Deixe de “Moro” por 9 anos”. Pra beber acompanhe com “caninha” envelhecida por 12 anos. Vocé é quem “Delcídio” se quer servir no almoço ou no jantar. Aconselha-se servir tudo “Dilma” vez.

Décima:

A palavra é uma flecha que, quando disparada pode acertar o alvo ou o próprio pé do arqueiro. O ex-juiz e candidato a governador pelo PDT não sabia disso, e suas primeiras declarações fizeram o PDT desandar. O partido já perdeu: Paulo Duarte, Jorge Takimoto e vai perder outros para o MDB. Odilon segue isolado com tendência a ser candidato de sí mesmo. O radicalismo dá nisso.

MEUS AMIGOS:

Fanny Assad Melo, Dra. Vanessa Loureiro, Dione Anache, Luciana Azambuja Roca, Dra. Janete Amizo, Raimundo Nonato, Cel. David dos Santos, Aroldão Figueiró, e Cláudio Cavol: Aniversariantes de hoje. Parabéns, felicidades.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui.

