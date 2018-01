As Dez Mais

Terça-feira, 30 de Janeiro de 2018.

Primeira:

É cada vez mais forte o rumor que Reinaldo vai entregar o governo para Junior Mochi e sair candidato a senador. A dificuldade estaria em convencer Rose Modesto a aceitar a situação.

Segunda:

Reinaldo não comenta o assunto, mas seu governo não tem força para se reeleger. Ele não pode ficar sem a imunidade de um cargo político. A denúncia da JBS é perigosa para a sua liberdade futura.

Terceira:

Junior Mochi faz o jogo do silêncio. Tudo indica que, se o cavalo passar arreiado ele ‘pula em cima’. Nesse caso negociaria com os ‘tucanos’: a eleição de Puccinelli e garantiria a eleição de Azambuja para o Senado.

Quarta:

O problema de todo esse grandioso arranjo esbarra no candidato André Puccinelli, que não perdoa as perseguições mesquinhas feitas por Reinaldo e sua turma, contra sua família.

Quinta:

As negociações PSDB/MDB tendem a prosperar. O governo de Azambuja não consegue sair do lugar ridículo que sempre esteve nestes ‘três’ anos. A ‘bandeira branca’ seria o término do Aquário do Pantanal que os “tucanos” querem pronto a ‘toque de caixa’ até o final deste ano.

Sexta:

Outro comentário que está intranqüilizando o governo é quanto a possibilidade da Rede Globo soltar a reportagem da “Operação 100 anos de perdão”, que é aquele assalto na estrada de Aquidauana. Se o ‘Fantástico’ fizer como está previsto para março, adeus Azambuja.

Sétima:

A soma dos prêmios não retirados na Caixa Econômica já ultrapassou 326 milhões de reais em 2017. O dinheiro será destinado ao FIES, programa de crédito estudantil do governo.

Oitava:

Comerciantes da área central da Capital estão “chiando” com o Plano de Revitalização do Centro. Não querem que o estacionamento seja retirado. Acham que isso ‘afastará a clientela’. Já vimos esse filme antes. Quando planejaram o “Calçadão” eles criaram tantos problemas que o centro continuou se degradando chegando ao que é hoje.

Nona:

Jaime Lerner que havia planejado o ‘Calçadão’ a pedido do ex-prefeito Marcelo Miranda, desanimou de implantar aqui as suas idéias. Os shoppings chegaram e acabaram com a robustez do comércio da área central. Os mesmos erros estão acontecendo agora. A área central pode novamente perder a oportunidade de se modernizar.

Décima:

A CNT (Confederação Nacional do Transporte) considerou em recente pesquisa que Mato Grosso do Sul possui as piores estradas estaduais do País. Sem dinheiro, Azambuja quer federalizar as estradas estaduais para que sejam implantados pedágios. É o velho entreguismo dos quais os “tucanos” são mestres.

MEUS AMIGOS:

Professora Ângela Costa, D. Mirthô Braga, Prof. Ernesto Francisco dos Santos, Rosa Horn, Rose Arandas, Constância Ramos Palácio, Ricardo Bacana, Victor Eugênio filho – o Tatão -, Dr. Aldo Brandão, D. Maria Helena Sperb, Monsenhor Antonio Nakkoud, Carlos Clementino da Engepar e Dr. João Sanches da Sanches Tripoloni.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui.

