As Dez Mais

Quarta-feira, 31 de janeiro de 2018.

Primeira:

A entrevista do presidente Temer no programa Silvio Santos domingo passado, foi assim resumida no Facebook: Um cara de 87 anos, bilionário, que nunca irá se aposentar, entrevistando um cara de 77 anos, aposentado aos 55 anos. Os dois discutindo a necessidade da criação de uma lei para que ninguém possa se aposentar antes dos 65 anos…

Segunda:

Uma grande rede de Supermercados nascida em Campo Grande, por suas travessuras com seus consumidores, poderá receber várias multas do Procon-MS, que somadas podem passar de R$ 200 mil reais…

Terceira:

O Governo do Estado continua doidinho atrás de grana, tanto é, que deverá mandar para aprovação na Assembléia de uma lei taxando ICMS sobre o vento consumido pela geração de energia eólica e do Sol para a geração de energia solar.

Quarta:

Estão dizendo que a Euler de Azevedo é o símbolo do desperdício de quem não sabe planejar. Os ‘picolés’ de concreto dividindo as duas vias ficaram infinitamente mais caros do que se fizessem um bonito canteiro central…

Quinta:

Voltando à Euler de Azevedo: O descontentamento de quem mora às margens da avenida é maior que aquele do pessoal da Júlio de Castilhos. Miglioli – o idealizador da obra – agora culpa o excesso de chuvas que não lhe permite terminar o que já estão chamando por “A avenida mais feia desta Capital”…

Sexta:

Entrevistei no meu programa de hoje na FM-101.9, o secretário de Obras do Município Rudi Fioresi. Ele disse que, tão logo as chuvas parem, Campo Grande irá vencer a buraqueira. Disse também que a Águas Guariroba não tem feito um serviço de qualidade, fazendo surgir problemas nas vias asfaltadas ou recém recapeadas como a Av. Hiroshima.

Sétima:

Hoje é o último dia para pagamento do IPVA e DPVAT à vista com desconto de 15%. Quem quiser parcelar poderá pagar nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio.

Oitava:

Ontem em Dourados uma onça parda subiu num pé de jaca. Tentaram de tudo para convencê-la descer: de reza braba à ‘fotinha’ do Miglioli. Depois convocaram uma equipe da Ambiental de Campo Grande. A ‘bichana’ não queria mais voltar pro mato…

Nona:

Nem parece: Há um ano atrás falecia o nosso querido e saudoso Dr. Ricardo Trad, um dos mais extraordinários advogados criminalistas deste Estado. Sua missa de 1º ano de falecimento será logo mais às 19 horas, na Matriz de São José.

Décima:

Autorizada a venda nos postos da chamada ‘gasolina formulada’, que é aquela com 200 solventes, e que se parece muito com a gasolina comum, derivada do petróleo. Esse tipo de gasolina rende 15% menos e causa danos aos motores…

MEUS AMIGOS:

Marcelo Iunes, prefeito de Corumbá; Luiz Antonio da Silva, Rogério Leite, João Carlos, todos da Prefeitura de Corumbá. Cleiton Rocha, Desembargador João de Deus Gomes, Kinha Feitosa, Vicente Maximiano e Dr. Alfredo Altlub Gomes.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui.