As Dez Mais

Quinta-feira 1º de Fevereiro de 2018.

Primeira:

O triplex que o juiz Moro usou para condenar o ex-presidente Lula, foi penhorado numa dívida da OAS com a fornecedora Macife. Moro mandou que a penhora fosse desfeita; o imóvel vendido e o dinheiro revertido para a Petrobrás.

Segunda:

Aos trancos e barrancos ninguém pode prever aonde a disputa entre Sérgio Moro e Lula poderá chegar. Enquanto isso, nas pesquisas nacionais para a Presidência da República Lula segue liderando, agora chegando – segundo o Datafolha – a 37% das preferências.

Terceira:

A Assembléia Legislativa está sendo reformada a todo vapor. Os gabinetes dos deputados ficarão todos do mesmo tamanho. Acredita-se que a reforma ultrapasse os R$ 5 milhões. Esse “paparico” nos deputados tem tudo a ver com o ano eleitoral e grana farta do Estado.

Quarta:

Beto Pereira, Eduardo Rocha e George Takimoto vão deixar a Assembléia para serem candidatos à Câmara Federal. Calcula-se que a renovação neste ano no Legislativo Estadual seja de – no mínimo – 40%. Especialistas acham que de 8 a 12 deputados dos que aí estão, não voltam.

Quinta:

Precários, abandonados, sujos, perigosos e infectos. Esse ‘é’ o retrato dos nossos Terminais de ônibus, que agora voltarão à responsabilidade da Prefeitura de Campo Grande. O Consórcio Guaicurús já fez sua parte.

Sexta:

A malandragem achou um meio de faturar alto nas vendas oficiais. Estão fazendo empresas só no papel, prejudicando os empresários que possuem estrutura e capacidade de venda e de entrega. Os ‘picaretas’ se adaptaram tão rapidamente às exigências burocráticas e estão faturando alto enquanto o empresariado fica no prejuízo.

Sétima:

Azambuja está temeroso em assumir sua reeleição. Tem empurrado a decisão com a barriga. Ontem na filiação do prefeito Marcelo Iunes, disse que “ainda está resolvendo se sairá ou não candidato à reeleição”. O “casamento político” de Iunes e Azambuja será como dizia o ex-deputado Gaeta: vão dormir juntos, mas um de bunda pro outro.

Oitava:

O Brasil está entre a cruz e a caldeirinha. Se escapar do Lula corre o risco de cair no radicalismo do Bolsonaro. Geraldo Alckimin, do PSDB, patina entre 6 a 11%. Lula já está com 37%. Bolsonaro com 18%. Lula, mesmo na cadeia, vai ser o fiel da balança para a Presidência da República neste ano.

Nona:

A chuva de ontem transformou a Avenida Guri Marques num rio. Há 4 anos começaram mexer na drenagem e controle de enchentes no local, mas as obras pararam. A avenida é o retrato de uma cidade que ficou à deriva por 4 anos sem prefeito.

Décima:

Os ‘Protocolos dos Sábios de Sião’ dizem: “Quando o povo irritado pedir sangue, mate sua ovelha mais gorda e entregue à eles”. Não agir dessa forma e com rapidez, deixa qualquer administrador vulnerável pelos ônus e bônus dos enganos ou erros cometidos. Ignorar essa máxima é se sujeitar às críticas e fracassos. Qualquer semelhante entre esse aconselhamento e acontecimento atual, não é mera coincidência.

