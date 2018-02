As Dez Mais

Sexta-feira, 02 de Fevereiro de 2018.

Primeira:

O MDB começa hoje por Costa Rica a sua peregrinação para ouvir e formatar um programa de governo. André Puccinelli e caravana chegam hoje na cidade iniciando as andanças que vai fazer pela chamada Região Norte.

Segunda:

Financeiramente Mato Grosso do Sul está quebrado. Os “tucanos” incharam tanto a máquina administrativa que o ano passado fechou com déficit de 451,6 milhões.

Terceira:

A Assembléia Legislativa voltará às atividades no próximo dia 6 (terça-feira). Os gabinetes e plenário estão passando pelos retoques finais.

Quarta:

Na Câmara a primeira sessão do ano foi aberta hoje. Na pauta o ‘Caso Lucas Lima’ que terá 20 dias para fazer a sua defesa. Decorrido o prazo o plenário terá que decidir se ele será ou não afastado.

Quinta:

Quem pagou e quiser de volta o dinheiro da ‘taxa de lixo’ terá que preencher formulário pela internet, homologar o requerimento na Central do Cidadão e esperar 15 dias para o depósito em conta. Quem não pedir ressarcimento ficará com crédito a ser descontado na futura taxa do tributo.

Sexta:

A Difusora FM-101.9 terminou o mês de Janeiro com 41.640 acessos na RADIOSNET. A emissora iniciou neste mês seu ‘oitavo’ mês de operação. Em janeiro a FM-101.9 fechou com 42.759 acessos na internet. A diferença entre ela e a primeira colocada foi se apenas 1.119 acessos.

Sétima:

Pastoras e Partores da Igreja AVIVAMENTO DE DEUS convidam a todos para a Inauguração amanhã às 19:30 da sua nova séde em nossa Capital, na Maracaju, 898. Fácil estacionamento e amplas instalações. Participem. Será uma noite de bênçãos.

Oitava:

O pessoal do PT que trabalhava na séde do partido em Campo Grande e que acabaram demitidos, levaram o PT na Justiça do Trabnalho. O presidente estadual da sigla, deputado federal Zeca do PT, mandou passar a régua na conta com as verbas rescisórias, parcelou as quantias e pagar.

Nona:

Os ex-funcionários demitidos do PT eram considerados integrantes da ala radical do ex-deputado Biffi. Nem bem deixaram o PT já se aconchegaram no PDT. O objetivo deles é eleger o ex-juiz Odilon de Oliveira a governador do Estado.

Décima:

Descobriram ‘por que’ a Conveniência do Branco vendia cerveja barata: o local roubava energia do vizinho. Dois freezers funcionavam na base do ‘gato’. Branco foi autuado por furto. É mais um “B.O” na sua vasta coleção de problemas com a polícia.

*ERRAMOS

No dia 04 de maio de 2017 foi publicada neste espaço a informação errônea de que a Sra. Natália Martins Urbieta seria prima do então prefeito de Campo Grande Alcides Bernal, dando-se a entender que a sua contratação pela Prefeitura Municipal teria sido ato de nepotismo.

Trata-se de um equívoco. Natália não tem nenhum tipo de parentesco ou proximidade com Bernal e desempenhou normal e assiduamente as funções para as quais foi contratada, sem razão de parentesco com o então prefeito, na prefeitura municipal.

MEUS AMIGOS:

