As Dez Mais

Segunda-feira, 5 de Fevereiro de 2018.

Primeira:

Não é verdade que o agiota Salém Vieira (36), que sofreu atentado na semana passada no Bairro Guanandy, em Campo Grande, esteja na UTI. Ele está bem. Sobreviveu ao atentado, e já teria contado à polícia quem foi que tentou matá-lo.

Segunda:

Salém faz parte de um trio de agiotas fortes de Campo Grande. Dizem que ele possui estreitas ligações com pessoal da polícia e do judiciário. Um desses seus amigos de agiotagem foi assassinado ano passado pela ex-mulher. Dizem que na época, roubaram da casa 200 mil, mas familiares da vítima dizem que teriam sido roubados 3 milhões.

Terceira:

A mulher do agiota – amigo de Salem – assassinado no ano passado, fugiu do flagrante e se apresentou em Aquidauana. Disse que matou o ex-marido para se livrar de um improvável estupro. A polícia desconfia da versão. Familiares do morto acham que a ex-esposa não estava sozinha. A compleição física avantajada do morto contrasta com a da ex-esposa, portanto o caso estaria mal contado.

Quarta:

Continua fervendo o ‘assédio’ de um advogado e Chefe de Gabinete, contra uma colega que estava na sessão de abertura da Câmara Municipal. O assunto causou mal-estar, e nem o fim de semana refrescou o fervo. Comenta-se que hoje a vítima de assedio vai entrar na OAB/MS pedindo desagravo. O destino do galanteador ainda não foi decidido.

Quinta:

A Diretoria da OAB/MS, aprovou o projeto de informatização integral na Seccional do nosso Estado. O pedido nasceu da genialidade do Vice-Presidente, Gervásio Alves de Oliveira Júnior, e atende anseios de modernização, eficiência e rapidez, reclamado pelo mundo moderno e por toda a advocacia. Dentro de 60 dias, na OAB/MS, papel vai ser coisa do passado.

Sexta:

Alta Floresta, no Mato Grosso, tem o botijão de gás de 13 quilos mais caro do Brasil: R$ 115 reais. Em Campo Grande daria pra comprar quase 2 botijões. Em Salvador – que tem o botijão mais barato do Brasil: R$ 45 reais – daria pra comprar 2 botijões e meio.

Sétima:

A Ong Transparência Brasil apurou gastos de deputados estaduais em todas as Assembléias do País. O teto salarial permitido à eles é de R$ 25.322 reais/mês, mas pra burlar esse limite eles contam com penduricalhos quando presidem comissões ou quando participam da Mesa Diretora.

Oitava:

Em nossa Assembléia o salário mensal de um deputado estadual é de R$ 25.322, mas pode ser aumentado em mais R$ 4.115 reais, a título de gratificações. Tem mais a verba indenizatória de R$ 30.128. Tudo resulta num custo mensal de R$ 59.565 reais mensais.

Nona:

O problema das empresas que existem só no papel precisa da atenção urgente das autoridades e da Polícia Federal. Dizem que uma delas estaria vendendo para o Governo do Estado, canequinhas para merenda por R$ 12 reais. No comércio, essas canequinhas não passam de R$ 0,99 centavos.

Décima:

O programa COMITIVA PANTANEIRA da FM-101.9, sob o comando de Jean Potência, explodiu em audiência. Pesquisa flagrante realizada desde as primeiras horas de hoje indicam que a FM-101.9 rompeu as amarras e marcha para o cobiçado 1º lugar de audiência.

MEUS AMIGOS:

Tatiana Ujacow, Ariosto Barbieri, Claudio Sertão, Valzumiro Ceolin, Tânia Garib, Londres Machado, Kiko Cangussu, Luciane Orsi Abdulahad, Dr. Paulo Cesar Passos e José Sabino!.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui.

……………………………………..

