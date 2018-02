As Dez Mais

Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2018.

Primeira:

DEU NA FOLHA DE S. PAULO:

Pedro Chaves recebe auxílio-moradia

13 parlamentares que possuem imóveis no DF usufruem do benefício no valor de 5.500,00 reais. Dentre eles, o senador Pedro Chaves de MS, que possui um imóvel em Brasília. Ele é considerado um dos mais ricos no Congresso.

Segunda:

Liguei na manhã de ontem para conversar assuntos importantes com o ministro Carlos Marun, mas ele estava em reunião com o Presidente Michel Temer. O telefone dele estava sendo atendido pela sua secretária. Temer, por motivos óbvios, proibiu que entrem com celular no seu gabinete.

Terceira:

Depressão é a doença do século. Uma ladra que entra silenciosamente na vida das pessoas queridas e nos rouba as pessoas a quem amamos. Nosso carinho à Família do saudoso Guilherme Reich, que se foi deixando em seu lugar o silêncio e a dor aos que o amaram. Aos seus familiares o nosso carinhoso abraço.

Quarta:

Finalmente o ex-vereador Alex do PT resolvei deixar o partido, aliás, para muitos “ele já foi tarde”. O PT está sendo desmontado. Como candidato do partido Alex nunca deixou de ser um bom suplente.

Quinta:

Marquei com o prefeito Marquinhos Trad (PSD), uma conversa entre ele e o povo através do meu programa matinal da FM-101.9. Sexta-feira ele garantiu que estará nos visitando.

Sexta:

Alcides Bernal agora quer botar fogo na caixa d’água. Quer que os vereadores do Partido Progressista da nossa Câmara escolham: ou deixam a base do prefeito ou saem do partido.

Sétima:

Se a JBS imagina que seus problemas com a justiça e a Polícia Federal se estabilizaram pode ir tirando o cavalinho da chuva. Estão dizendo que está sendo investigada fraude na exportação de carne para países árabes. A coisa parece mais cabeluda do que se imagina.

Oitava:

Dizem que a intenção do Alcides Bernal é chantagear o prefeito Marquinhos Trad por não atender o pedido de contratação dos seus seguidores.

Nona:

Faleceu nesta manhã o Cel. PM. Orti, uma das mais brilhantes carreiras da nossa gloriosa Polícia Militar. Ele galgou todos os maiores e mais importantes postos na carreira. Estava doente há vários dias.

Décima:

Nesta manhã às 6:49 a DIFUSORA FM-101.9 rompeu a barreira da audiência no aplicativo RADIOSNET desbancando a emissora que há vários meses era a primeira colocada. A 101.9 passou à liderar esse importante ‘ranking’ demonstrando a qualidade da sua programação e o carinho dos seus ouvintes.

MEUS AMIGOS:

Patrícia e Rodney da Escola Amarelinha; Des. João Batista da Costa Marques; Pedro Vieira Góis, do Jandaia Hotel; Dr. Rodolfo Souza Bertim, advogado; Dr. Mafucci Kadri; Dr. Vinicius Campos Leite, da Agereg e nosso querido desembargador Osvaldo Rodrigues Melo.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuu.

Comentários