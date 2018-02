As Dez Mais

Quinta-feira, 08 de Fevereiro de 2018.

Primeira:

Momento histórico ontem: Às 06:49 da manhã a DIFUSORA FM-101.9, ultrapassou a CAPITAL FM na liderança do aplicativo RadiosNet. A 101.9 firma-se agora como a primeira em audiência de acessos e como a maior e melhor em programação de rádio no Centro Oeste. Só toca modão.

Segunda:

Ontem à tarde bati um papão com meu amigo, ex-prefeito de Dourados e ex-deputado estadual Laerte Tetila. Conversamos sobre o futuro da biodiversidade. Geógrafo Físico, professor e palestrante, Tetila lamentou que o Aquífero Guarani esteja sendo poluído por agrotóxicos e os desmatamentos no Pantanal criando processos de desertificação.

Terceira:

Se você quer desencontrar com o Junior Mochi, eis a receita: Marque horário com ele. Nem precisa ir porque ele não comparece.

Quarta:

Encontrei ontem com o amigo Ricardo Ayache, da CASSEMS. Reclamei de suas atendentes “petistas” e ele me garantiu que todas já estão sendo devidamente substituídas.

Quinta:

O Paraguai ‘tinha’ gasolina barata. A comum custava R$ 3,52. Agora com a greve de caminhoneiros contra as carretas bitrem, a gasolina virou artigo de luxo. Os postos estão desabastecidos. O preço nem precisa falar: explodiram.

Sexta:

Voltando ao Paraguai: O jornal ‘ABC COLOR’ denunciou os prejuízos que a falta de combustíveis está fazendo à economia daquele País. Só num ‘piquete’ foram perdidos 500 mil litros de leite em um só dia. As bitrens com gasolina estão proibidas de entrar no Paraguai. Piqueteiros ameaçam incendiar as que tentarem furar os bloqueios.

Sétima:

A gargalhada política de ontem ficou por conta da inusitada pesquisa da “Ranking” que deu: o “xerife” em primeiro, o governador Azambuja em segundo e o Puccinelli em terceiro na corrida ao Governo do Estado.

Oitava:

O ‘Correio do Estado’ comemorou ontem 64 de bom jornalismo. Recebeu cumprimentos pela brava luta noticiosa. Continua sendo o jornal diário mais antigo e tradicional do Centro Oeste.

Nona:

Afim de proteger o filho do ódio destilado contra ele nas redes sociais, o ministro Carlos Marun levou seu rebento para estudar fora…

Décima:

Depois de uma cerimônia de formatura, um cabo do Exército tentou estuprar a esposa de um Capitão. O caso foi levado à Justiça Militar. O cabo foi inocentado em primeira instância, mas terça-feira o ele acabou condenado à prisão. Em 2015 no Brasil foram registrados 45.460 crimes de estupro e 6.888 tentativas, o que dá uma média de 143 casos por dia. É um Deus nos acuda.

MEUS AMIGOS:

Meu compadrão João Taxista; Colunista Dácio Correia; Helton Verão, da ação de ‘marketing’ da Cerveja Crystal; Moysés Abreu supervisor da Crystal em Dourados; João Carlos Silva, consultor e articulista político em Brasília; Cel. Waldir Ribeiro Acosta Comandante-geral da Polícia Militar que está aniversariando hoje; Almir de Almeida Junior filho da amiga Joana D’arck do Cartório de Protestos: está aniversariando hoje; e ao grande chamamezeiro Gregório.

