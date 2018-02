As Dez Mais

Sexta-feira, 09 de Fevereiro de 2018.

Primeira:

Aprovado projeto do Ver. Otávio Trad (PTB), que concede 15% de desconto para empresas e munícipes que instalarem câmeras de videomonitoramento em suas propriedades. A população gostou.

Segunda:

Desde ontem não se acha ninguém do primeiro escalão do Governo do Estado. Pegaram suas reluzentes caminhonetes e voaram para suas fazendas. Governo de fazendeiro dá nisso.

É o Carnaval!.

Terceira:

A vice-governadora Rose Modesto insiste em querer ser deputada federal, mas no PSDB está sendo tratada como um entulho político. O partido não a perdoa por ter perdido uma campanha ganha para a prefeitura de Campo Grande.

Quarta:

Senador suplente PEDRO CHAVES se prepara para deixar o PSC no próximo dia 21 e ingressar no PRB. Nem a ida de Bolsonaro em Dourados, onde o candidato à presidência foi recebido como ídolo, convenceu o professor senador a permanecer no partido.

Quinta:

Gregório Chamamezeiro vai estar manhã na DIFUSORA-FM 101.9, das 8 às 12. Estará tocando e sendo entrevistado pelo Jean Potência. Essa ninguém pode perder. Gregório é um artista completo e inigualável.

Sexta:

Nas terras paraguaias prossegue a revolta dos caminhoneiros. Dizem que o presidente Horácio Cartes possui mais de 100 carretas bitrens, prontinhas para entrar em operação. Dizem também que “O ministro de Obras Públicas foi ‘engraxado’ com 100 mil dólares para dar sua decisão favorável às bitrens”.

Sétima:

Quem for bem informado que mate essa charada: Garota esperta largou do marido, deu bola pro patrão e ganhou de presente uma bela chácara. Depois do imóvel escriturado em seu nome ela decidiu voltar com o marido. Agora o ex-amante cheio de ‘bufunfa’ afoga as mágoas diariamente ouvindo a ‘Hora da Sofrência’ na FM-101.9.

Oitava:

Na entrevista de hoje no meu programa na FM-101.9 o prefeito Marquinhos Trad (PSD) desmentiu a manchete de hoje do ‘Correio do Estado’ que diz que ele afirmou que “O judiciário só atrapalha”. No texto da matéria não existe qualquer referência à manchete da capa. Terminado o programa o prefeito mostrou a entrevista concedida à repórter do jornal onde não existe nenhuma acusação dele contra o nosso Judiciário.

Nona:

O PSDB vai carregar toda sua carga para eleger como deputado federal o deputado estadual Beto Pereira (PSDB). Beto ganhou respeito ao coordenar e dirigir a ‘Reforma da Previdência’ em nosso Estado. Beto virou pupilo do ex-chefe da Casa Civil Sérgio de Paula.

Décima:

O time dos sonhos de Puccinelli (MDB) está longe de ser formado. Ele quer Odilon como vice e Azambuja ao Senado. A coisa foi jogada pra cima. Odilon e Azambuja estrilaram e vejam que campanha ainda nem começou.

