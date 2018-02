As Dez Mais

Segunda-feira,12 de Fevereiro de 2018.

Primeira:

Vídeo sujo contra o governador Azambuja (PSDB), e que está rolando na internet, mostra o baixo nível da campanha política deste ano. A “coisa” promete ser na base das botinadas.

Segunda:

Foliões exageraram na dose e tentaram impedir o trânsito na Antonio Maria Coelho com a Calógeras, criando um caos no trânsito. A PM foi chamada e os foliões exagerados acabaram “dançando” na borracha.

Terceira:

Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega Sena de sábado. Quarta-feira o prêmio está previsto para ser de 71 milhões. Números de sábado: 06 – 23 – 30 – 36 – 53 e 56.

Quarta:

No “ranking” da RadiosNet das que tem o maior acesso pela internet, o placar de hoje é o seguinte: 1ª) Difusora FM-101.9: 22.000; 2ª) Capital FM: 20.154. 3ª) Blink FM: 1.788; 4ª) Mega 94: 1.372 e em 5ª) Cidade FM: 906 acessos. Em 11 dias a 101.9 deu uma base de 2 mil acessos/dia.

Quinta:

O brasileiro está mudando seus hábitos etílicos. Passou a beber mais Gim. Substituiu o uísquei pelo Bourbon escocês. Reduziu o consumo de cerveja em 2¢ e passou consumir mais da cerveja artesanal e Premium (20%). Pelo 3º ano seguido está bebendo menos cachaça. A importação de vinho cresceu 40%. Sexta:

Espera-se que quinta-feira o governador Azambuja assuma que será candidato à reeleição. André Puccinelli (MDB) também ainda não assumiu oficialmente que é candidato.

Sétima:

Marcelo Miglioli disputa uma ‘queda de braço’ contra Eduardo Riedel. Um deles sairá candidato a senador no partido “tucano”. Dizem que, se depender de amizade, dinheiro e prestígio pessoal, Riedel será o ungido.

Oitava:

Embora haja otimismo no comércio da Capital, uma pesquisa nacional mostrou que 21% dos vendedores das nossas lojas não dão sequer um sorriso para os clientes. Isso mostra o despreparo dos donos de lojas na de ‘mão de obra’.

Nona:

O troca-troca de partidos vai continuar. Pedro Chaves: sai do PSC e entra no PRB. Coronel David: deixa o PSC e vai para o PSL do Bolsonaro. Tereza Cristina já saiu o PSB e foi para o DEM. O deputado Barbosinha: vai para o PSDB. O PDT já perdeu o ex-prefeito de Corumbá Paulo Duarte, e vai perder George Takimoto, para o MDB.

Décima:

A situação do PDT é crítica. Está perdendo seus grandes puxadores de votos e esvaziando. O “xerifão” está ficando isolado. Dizem que Dagoberto tem conversado com o MDB na pretensão de juntar as ‘panelas’. Odilon virou o ‘Bitcoin’ político da vez.

MEUS AMIGOS:

O garotinho Hudson Miranda Neves; A subsecretária da Mulher Dra. Carla Stephanini; Atual presidente do Sindjus Leonardo Lacerda; Michele, assessora de imprensa do vereador Wilson Sami; ex-vereador Vanderlei Cabeludo; Rodrigo Terra da FUNESP; Dr. Leite Schimidt, do PDT; Carlos Coimbra, secretário de Saúde do Estado; Terezinha Trad que está aniversariando hoje e Dr. Alexandre Bossay de Miranda.

Quarta-feira ru volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuui.

