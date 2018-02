As Dez Mais

Quarta-feira de “Cinzas”, 14 de Fevereiro de 2018.

Primeira:

Hoje o “Carnaval” continua para aqueles que exageraram ou tiveram problemas com a polícia e foram presos. As 14 horas, começam ser liberados nas delegacias os componentes do chamado ‘Bloco dos sujos’.

Segunda:

Dirigentes do Conselho Regional de Odontologia aprontaram mais uma: Tentaram fazer escondido uma ‘eleição’ na segunda-feira, mas foram flagrados pela chapa da oposição. Mais de 80 odontólogos compareceram e impediram o jogo sujo.

Terceira:

Voltando ao CRO/MS: Eles não querem largar o ‘osso’ nem os privilégios. As sacanagens já passaram dos limites. Chegaram alegar que na chapa da oposição haviam inadimplentes, sendo que as anuidades só vencem em março. Essa turma do CRO/MS não sabem o que é “jogo limpo”.

Quarta:

Depois da Reforma Trabalhista as ações de empregados contra patrões despencaram na Justiça do Trabalho deste Estado e do País. Tem advogado vendendo o almoço pra comer a janta. Aquelas petições inverídicas e mentirosas acabaram. Quem usava daquele expediente vai ter que reaprender peticionar. Quem cobrar o que o cliente não tiver direito e perder a ação, vai responder pela sucumbência.

Quinta:

Dois terços do Brasil está coberto por vegetação nativa. Na Índia a ocupação humana chega a 60,05%. Nos Estados Unidos, 18,3%. Na China 17,7%. Os dados são da NASA. Os produtores brasileiros precisam começar buscar informações profissionais para o mercado agrícola e pecuário, e deixar de acreditar nesses falsos ambientalistas que trabalham para conter nossa produção de alimentos, que por ser barata, eficaz e de excelente qualidade está concorrendo com o mundo.

Sexta:

Princesa e Rainha do nosso Carnaval tiveram que emprestar roupas para sair no Reinado de Momo. As fantasias que compraram pela internet ficaram retidas em Guarulhos.

Sétima:

O MDB vai usar como bandeira do partido a figura do Dr. Wilson Barbosa Marins, um exemplo de retidão e política com seriedade. Wilson morreu ontem aos 100 anos, e será sepultado hoje no Cemitério Parque das Primaveras.

Oitava:

O Carnaval acabou. Agora o Brasil começa ficar sério. A política começa tomar rumo. Os partidos se definem. Os candidatos começam mostrar a cara. Este ano ainda teremos: Copa do Mundo e eleição.

Nona:

Falando em eleição, o comentário nas rodas políticas é de que o PDT foi “tomado”, por conta de empréstimos feitos nas campanhas anteriores pelo deputado federal Dagoberto Nogueira Filho. Quem está dando as ordens lá dentro é um jovem que nunca foi político na vida. Isso explica a arrancada desastrosa do partido brizolista aqui no Estado.

Décima:

O ex-prefeito Alcides Bernal “cutucou” onça com vara curta. Quis usar vereadores do partido para chantagear o prefeito Marquinhos Trad (PSD) e nomear “cupinchas”. Os vereadores empinaram a carroça e disseram não às ameaças de Bernal. Marquinhos Trad (PSD) desmentiu que tenha feito qualquer acordo com o “dono” do Partido Progressista.

