As Dez Mais

Quinta-feira, 15 de Fevereiro de 2018.

Primeira:

O Carnaval já acabou. Os ‘Blocos dos Sujos’ já foram liberados das delegacias. Os políticos continuam estudando estratégias. Os eleitores ainda não escolheram em quem vão votar para governador. Como diz Vander Loubet: “O eleitor ainda não está no cio”.

Segunda:

Comentários nas rodas de cafezinho são de que o dedo-duro Ivanildo Miranda continua entre a ‘cruz’ e a ‘caldeirinha’. Seus amigos sumiram. Ele estaria sofrendo com ‘insônia’ e ‘síndrome do pânico’. Outros já dizem que das suas delações ele é o único arriscado a comer uma ‘cana brava’.

Terceira:

Meu amigo Giancarlo Miranda, do Sinpol, passou por cirurgia para extrair pedras dos rins, mas já está se recuperando. Sofreu muito dias atrás com o problema que agora já foi superado.

Quarta:

No PDT quem continua dando ordens é um neófito que nunca viu política na vida. Está sentado à direita do trono que tomou do Dagoberto, dando as cartas e jogando de mão. É como diz o velho ditado: “Com quem pode não se brinca”.

Quinta:

Falando no desastrado PDT, nas redes sociais descobriram que o “xerifão” mesmo tendo uma mansão em Campo Grande recebia mais de R$ 4 mil mensais do “Bolsa Moradia”. Aos poucos, aquela figura impoluta começa ser desmontada.

Sexta:

E por falar em política, dizem que quem está se descabelando é o ex-governador André Puccinelli (MDB). Tem confessado que anda “mais duro que barra de sino” e que sua campanha – até agora – tem sido financiada pelos filhos. Dizem que dias atrás um órgão de imprensa lhe pediu R$ 150 mil mensais para divulgar sua campanha e ele praticamente engoliu a língua.

Sétima:

O vereador Papi, que é um sósia do ex-presidente Jânio da Silva Quadros, esteve hoje no meu programa na FM-101.9. Falou sobre tudo, inclusive da ‘taxa do lixo’, e elogiou a coragem do prefeito Marquinhos Trad de voltar atrás e debelar a crise com os lançamentos errados feitos na prefeitura. Papi segue na vereança sempre estiloso e cercado por bons assessores.

Oitava:

Todos os partidos políticos estão com dificuldades de lançar mulheres como candidatas. Diante da escassez do sexo feminino, bons nomes estão sendo disputados ‘palmo a palmo’. Entre os maiores cacifes políticos femininos da atualidade um nome de peso é o da Pastora Daniele da Silva, de Aquidauana, que na eleição passada teve 12 mil votos.

Nona:

Em seu discurso durante a abertura da Quaresma em São Paulo, o Padre Lancelotti condenou o pagamento a ‘bolsa-moradia’ aos magistrados. A pauleira está correndo nas redes sociais e fazendo estragos.

Décima:

Corre no Facebook a gravação de uma emissora da Grande Porto Alegre-RS, cujo diretor conversa com a locutora proibindo que ela toque música do Teixeirinha, afirmando que “Isso derrubaria a audiência”. Por esse tipo de censura que impede o ouvinte de ouvir o que ele gosta, é que as FMs “americanizadas” foram perdendo ouvintes. As AMs que migraram estão ensinando esse povo fazer rádio e comendo todo mundo na audiência.

MEUS AMIGOS:

Euclides Gibim, da Gibim – Gráfica e Editora de Livros; D. Francisca da Escola Alceu Viana; Bruna do setor administrativo da Flexpark; D. Izabel, do Ceinf Novos Estados; Antonio Carlos Ribeiro Oliveira, o ‘gauchinho’ da Sectur; Dom Dimas Lara Barbosa, que lançou ontem a Campanha da Fraternidade.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuui.

Comentários