As Dez Mais

Sexta-feira,16 de Fevereiro de 2018.

Primeira:

Vai embora à meia-noite de amanhã (Sábado) o Horário Brasileiro de Verão. Já vai tarde!.

Segunda:

Bombou o programa ‘Boca do Povo’ de hoje na FM-101.9 com a presença do prefeito Marquinhos Trad (PSD). Foram tantas perguntas que ele prometeu voltar na próxima sexta-feira 02 de Março, para nova rodada.

Terceira:

O ex-governador André Puccinelli (MDB) viajou hoje para Naviraí. Amanhã estará em Nova Andradina. Está ouvindo as lideranças para formatar o seu programa de governo.

Quarta:

Secretaria de Obras confirma redutor de velocidade na Marquês de Pombal com a José Nogueira e Vieira no Tiradentes. Era uma antiga reivindicação dos moradores do local.

Quinta:

O jornalista Antonio João estava indeciso sobre qual partido se filiaria para ser candidato a deputado estadual. Estava indeciso. Vozes sussurram que ele vai mesmo para o MDB de André Puccinelli.

Sexta:

O primeiro escalão do governo fazendeiro de Reinaldo Azambuja (PSDB) esticou o feriadão. Continuam em suas fazendas e recomeçam trabalhar na segunda-feira. Com quem pode não se brinca.

Sétima:

O Tribunal de Justiça mandou liberar salários e verbas de gabinete para o vereador Lucas de Lima, cancelando a decisão de juízo de primeiro grau. Justíssimo.

Oitava:

Sidrolândia amanheceu consternada com a violência que ceifou a vida do comerciante Paulo Cesar Buchanelli. O Garras já identificou Wellison Sanches Fragoso, vulgo “Pipoca”, que teria sido o autor do tiro na vítima para roubar o malote.

Nona:

Um cirurgião plástico do Hospital Universitário está acusado de estelionato. Deu um tombo de R$ 217 mil em verbas federais. A denúncia é do Ministério Público Federal.

Décima:

Mega-Sena de amanhã vai pagar 100 milhões para quem acertar as 6 dezenas. As lotéricas estão registrando grande movimento de pessoas interessadas em ‘beliscar’ o prêmio. Não se esqueça de fazer a sua “fezinha”. Quem arrisca não petisca, e quem não morre não vê Deus.

MEUS AMIGOS:

Marcos Flávio Soares, Tereza Palhano Melke, Fernanda Veiga Castelão, Vanessa Ricarte, Luciana Modesto, Jorge Otubo e Ricardo Mestre aniversariantes do dia.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui.

Comentários