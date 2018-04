As Dez Mais

Terça-feira, 17 de abril de 2018.

PRIMEIRA:

Faleceu o Dr. Jorge Hadad. Ele foi vice-prefeito do saudoso Lúdio Martins Coelho, e há muito tempo lutava bravamente contra um câncer. À família enlutada nossas condolências.

SEGUNDA:

Terça-feira com a Petrobras aumentando nas suas refinarias a gasolina e o diesel. Esse presente de grego, só neste mês, aumentou quase 4,8% os combustíveis em nosso País.

TERCEIRA:

Bolsonaro bombou hoje no meu programa. Muita gente me ligando e parabenizando pela reprodução da entrevista. Bolsonaro é mesmo um fenômeno eleitoral que convence plenamente.

QUARTA:

O Ministério Público Estadual está nas ruas cumprindo ‘oito’ mandados de busca e apreensão. A operação “Lucro Fácil” foi feita em Campo Grande e São Paulo. O foco é combater a formação fraudulenta de ‘pirâmide financeira’ através do fornecimento de suporte de serviço de ‘mineração de bitcoins’. Os mandados foram cumpridos na Minerword, Bit ofertas e Bitpago em Campo Grande e S. Paulo, além das residências dos respectivos sócios.

QUINTA:

O “tucano” Aécio Neves estará sendo julgado hoje pelo STF. A maioria e ele próprio, apostam que não vai dar nada.

SEXTA:

Senadores fizeram uma comissão para visitar o ex-presidente Lula na sua cela especial na Polícia Federal em Curitiba.

SÉTIMA:

A mini “caravana da saúde” que o governo está fazendo em nossa Capital é uma cópia “malfeita” do antigo Projeto SALVE (Saúde, Alimentação e Vestuário), de 40 anos atrás, desenvolvido pelo ex-prefeito Levy Dias em nossa cidade.

OITAVA:

A malfadada ‘Coffee-break’ que está se resumindo em 40 mil páginas inservíveis, senta hoje mais uma vez no banco dos réus no TJMS. Desta vez serão julgadas as acusações contra os vereadores Airton Saraiva (DEM), Flávio César (PSDB) e Octávio Trad (PTB).

NONA:

Jonathan Pereira Barbosa, que passou na política como um dos piores presidentes da Assembléia Legislativa, agora passar pela Acrissul como o mais barulhento, mais careiro e dono da pior Expogrande dos últimos tempos. No meio do Agronegócios Jonathan virou unanimidade.

DÉCIMA:

A partir de hoje as farmácias deste Estado estão obrigadas a oferecer recipientes para coleta de medicamentos, cosméticos e outros, deteriorados ou com prazo de validade vencida. A Lei saiu publicada ontem e é de autoria do deputado estadual Dr. Paulo Siufi (MDB).

MEUS AMIGOS:

Simão, do Ponto Forte Móveis, no Jd. Leblon; Dr. Loester Nunes, Diana Capucci, Dr. Eugênio Martins de Barros: aniversariantes do dia; Cris Farias; Haroldo Borralho; Cel. David; Janete Vargas Azevedo: ouvinte da 101.9 em Londrina-Pr pela RadiosNet; Marly Vargas dos Santos, moradora da Vila Fernanda: Primeira acertadora do ‘Toque do Berrante” na 101 e que faturou R$ 300 reais; Dr. Rodolfo e Aline: a cegonha está por visitar o lar do casal; Jonas Pereira e Pedro Paraguaio; Rubens Márcio Machado, que faturou uma cozinha completa do programa Chiquinho Telles.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuui.

