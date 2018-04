As Dez Mais

Quarta-feira, 18 de abril de 2018.

PRIMEIRA:

Tive agora pela manhã um “dedim” de prosa com meu amigo Alfredinho Zamlutti Neto, que embora seja pré-candidato a deputado federal pelo DEM em Corumbá, está cuidando do “Leilão Nelore” em Uberaba-MG. Alfredinho é gente da melhor qualidade. Simpático, humilde e muito trabalhador.

SEGUNDA:

Ricardo Eboli, diretor-presidente do IMASUL, finalmente foi desmascarado numa reportagem pesada publicada hoje na capa do “Correio do Estado”. Eboli sempre viveu dependurado em cargos públicos e não é novidade que esteja entregando nosso Pantanal à devastação.

TERCEIRA:

Na campanha política a gente sabendo de coisas que apenas os “deuses” da política conhecem. Está estourando o caso de uma deputada federal milionária que deixou em ‘maus lençóis’ um amigo que a socorreu num momento de grande necessidade.

QUARTA:

Voltando à deputada federal, não é que ela não tenha dinheiro. Dizem que ela não tem mesmo é “intimidade” em pagar contas, tanto é, que esse amigo que confiou na sua palavra está com o nome sujo no SERASA por não receber o dinheiro emprestado. Esse assunto ainda vai dar muito pano pra mangas.

QUINTA:

O GAECO se meteu noutra “furada” ao transformando erroneamente o Dr. Jamal Salém em réu, quando na verdade ele foi mais uma vítima do malfadado relatório da Coffee-Break. Seu advogado vai ter que entrar com ‘embargos de declaração’ para corrigir o erro do promotor Marcos Alex Vera. E tem mais: Estão dizendo que o cheque que tentou incriminar Jamal Salém foi adulterado.

SEXTA:

Aécio Neves (PSDB) virou réu no STF. Ele esperneou como pode para tentar escapar, mas as evidências de ter recebido propina são muito fortes. O Ministro Barroso disse ontem “Por que Aécio recebeu o dinheiro emprestado em malas, e não através da sua conta bancária”. O PSDB não acreditava na possibilidade de Aécio virar réu, mas o inacreditável aconteceu.

SÉTIMA:

Revelado hoje em meu programa pelo advogado, empresário e fazendeiro Luiz Pedro Guimarães, os responsáveis pelo fechamento do HOSPITAL DA CRIANÇA: Alcides Bernal e Paulo Pedra. E tem mais: o hospital foi fechado por vingança política.

OITAVA:

O Ministério Público Estadual botou o bonde na rua em nova operação contra a Minerworld. Essa “picaretagem” disfarçava uma “pirâmide financeira” como se fosse “mineradora” da moeda digital ‘bitcoin’.

NONA:

O ex-juiz Odilon de Oliveira estaria usando o mesmo programa de computador que o ex-senador Delcídio do Amaral usava durante a sua campanha. Esse programa detecta “quem” e o “que” se fala do candidato nas redes sociais. Funciona como uma espécie de censura particular.

DÉCIMA:

Tem Conselheiro do Tribunal de Contas de MS ganhando até R$ 158 mil por mês. O cargo é maravilhoso. Não se faz nada para ganhar um dinheirão por mês. Por isso que o cargo de conselheiro vale milhões. Deve ser justamente por isso que o Tribunal de Contas é chamado de “Céu”. A única diferença é que por lá “não existem anjos”.

MEUS AMIGOS:

Cleiton Franco, diretor-presidente da FUNSAT; Alfredinho Zamlutti Netto; Jornalista Antônio João Hugo Rodrigues; Ver. Valdir Gomes; Aniversariantes do dia: Tereza Name, Zuca Sperb e Osvaldo Possari: aniversariantes do dia.

Amanhã eu volto!.

Fuuuuuuuuuuuuuui.

