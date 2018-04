As Dez Mais

Sexta-feira, 20 de abril de 2018.

PRIMEIRA:

Amanhã é 21 de Abril: ‘Dia de Tiradentes’. Ele liderou uma revolta contra a chamada “derrama” onde a monarquia exigia 20% de impostos…

SEGUNDA:

Oito anos de cadeia para motorista embriagado que causar acidente com morte. Foi a única forma do legislador fazer compreender que álcool e direção, não combinam.

TERCEIRA:

Nelsinho Trad está trabalhando o interior do Estado agregado na caravana “tucana” e pedindo votos para a reeleição de Azambuja.

QUARTA:

Quem deixa a Secretaria de Administração para assumir a coordenação da campanha de reeleição do governador Reynaldo Azambuja, é secretário Carlos Alberto Assis. Torcem para que ele não repita aquela entrada apoteótica “à lá Michel Jackson” que detonou a campanha de Rose Modesto.

QUINTA:

O IMPCG está passando dias financeiros difíceis. Bernal sumiu com R$ 120 milhões da reserva do Instituto. A notícia saiu hoje no ‘Correio do Estado’.

SEXTA:

O prédio ‘amarelão’ da Afonso Pena, 44-44, próximo ao viaduto da Ceará, abriga hoje o “ovo da serpente”. Ninguém sabe quando a “cobra” vai nascer, mas de que irá nascer ninguém duvida.

SÉTIMA:

A polícia devia prender quem contratou os malandros da Ong ‘Mohrar’, pagando à ela R$ 2,7 milhões, para construir 42 casas no Vespasiano Martins. As casas estão condenadas. Num país sério, Bernal e companhia já estariam atrás das grades.

OITAVA:

A SOLURB virou “campeã” em acidentes de trabalho. A estatística é do Ministério Público do Trabalho. O aumento de acidentes no ano passado foi de 60%, ou 248 casos.

NONA:

A polícia prendeu o estelionatário Wagner Pinto de Souza Junior (34), que vendia casas da Ehma. Muita gente indignada com o “picareta”.

DÉCIMA:

Quem instalar videomonitoramento 24 horas na frente do seu imóvel vai ganhar 15% de desconto no IPTU. A lei foi aprovada na Câmara e vetada pelo prefeito, mas teve o veto derrubado. Já está valendo.

MEUS AMIGOS:

Vereadora Vilma Felini, de Sidrolândia; Magali Picarelli; deputada Mara Caseiro; Aniversariantes do dia: Dr. Guilherme Tabosa, advogado, Geraldo Resende, deputado federal e Dr. José Kimei Tobaru, aniversariantes do dia.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui.

