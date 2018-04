As Dez Mais

Segunda-feria, 23 de abril de 2018.

PRIMEIRA:

Importante audiência pública acontecendo hoje na Assembléia legislativa, promovida pelo deputado estadual Dr. Paulo Siufi (MDB). Presenças de representantes da Anvisa, TJMS, Senado Federal e outras personalidades. Importante a participação de todos.

SEGUNDA:

No café da Assembléia um rádio ligado deixando todo mundo feliz e bem informado. É a 101.9 fazendo história e ganhando a preferência do campo-grandense aonde quer que ele esteja. Rádio bem feito é isso.

TERCEIRA:

A “Ranking Pesquisas” do Toni Ueno, se desfez em mil pedaços. Uma perícia será feita sobre seus questionários justificando os resultados e poderá redundar numa multa de mais de R$ 100 mil reais pelas chamadas ‘pesquisas fake’.

QUARTA:

A eleição deste ano para governador será de dois turnos. Segundo o IPEMS, o povo aprova a continuidade do governador Reynaldo Azambuja (PSDB) para mais 4 anos. Ele está empatado com André Puccinelli (MDB), e liderando os números aparece o ex-juiz Odilon de Oliveira, do PDT.

QUINTA:

A confiança na administração do prefeito Marquinhos Trad (PSD), tem feito o campo-grandense colaborar com a sua administração. A cidade está deixando aquela letargia da administração passada e a arrecadação com ISS (Imposto Sobre Serviços) cresceu 13,2%.

SEXTA:

Outro dado da Pesquisa IPEMS de hoje: Jair Boilsonaro (PSL) lidera a corrida para a Presidência da República em nosso Estado. Quem está feliz com o resultado é o ex-deputado e candidato provavelmente à Câmara Federal Cel. David. É Bolsonaro roxo.

SÉTIMA:

Moradores do Jockey Clube querem saber “Por que a Águas Guariroba cortou o fornecimento de água na Praça daquele bairro”. Por conta disso os banheiros estão infectos. Dizem que a ordem de corte partiu da Secretaria de Gestão da Prefeitura. A praça atende população de 10 bairros e vilas. Se for verdade, Agenor Mattiello começou mal..

OITAVA:

O pré-candidato ao Senado Chico Maia vai estar amanhã no meu programa. Vai abordar temas interessantes numa conversa franca comigo e nossos ouvintes. É bom ficar ligado pra saber o que o Chico Maia pretende trabalhar como tema da sua candidatura.

NONA:

Falando em água potável, que não está nem um pouco feliz com a Águas Guariroba é D. Maria de Fátima, da José Fernandes, 36 (Bairro Santa Felicidade). A concessionária mandou trocar um hidrômetro, abriram um buraco no local, e há mais de 30 dias não aparece ninguém para as devidas providências.

DÉCIMA:

A campanha de reeleição do senador Pedro Chaves (PRB) ainda não saiu do chão. Há indefinições quanto a sua campanha. A “coisa” simplesmente não anda. Já disseram até que provavelmente ele abandone a reeleição se as coisas continuarem como estão.

MEUS AMIGOS:

Rocha, do Restaurante Hong-Kong; Dr. Ernesto Borges, advogado; Desembargador Dr. Nélio Stábile; Aniversariantes do dia: Ricardo Bacha, André Chita e o cantor Loubet.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui.

Comentários