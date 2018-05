As Dez Mais

Quinta-feira, 03 de Maio de 2018.

Primeira:

Notícia ainda não confirmada diz que o Governo do Estado estará depositando hoje os salários de abril. A nova folha é de 600 milhões de reais e estava para ser depositada ontem. Se for depositada hoje o governo estará pagando no 3º dia útil. O ultimo prazo seria dia 7 segunda-feira.

Segunda:

O pagamento aos servidores da Assembléia Legislativa será depositado hoje para ser sacado amanhã. A confirmação foi feita agora a pouco.

Terceira:

O ex-governador André Puccinelli (MDB) disse ser um homem educado e que se o governador Azambuja (PSDB) ligar para ele será atendido, mas não existe negócio nem milagre que consiga demovê-lo da disputa do cargo.

Quarta:

A mais nova para o anedotário da nossa política é o Projeto de Lei do Ver. César Matogrosso que inventou o “Teleserviço”, que se regulamentado autoriza os servidores públicos municipais trabalhar “de casa” sem ir às repartições.

Quinta:

O problema do “Teleserviço” seria contaminar a própria vereança com as futuras reuniões camarárias sendo feitas por videoconferência à distância. A novidade que o vereador Cezar Matogrosso pretende implantar está sendo encarada pela nossa população como “desserviço”.

Sexta:

O PODEMOS está de “olho” no cargo da Vereadora Cida, que trocou o antigo PTN, pelo qual foi eleita, pelo PROS. Mesmo sem receber intimação que requer sua vaga, Cida terá amplo direito de contestar a ação movida por Cláudio Sertão. Entre as suas razões estaria a discriminação que ela estaria sendo tratada dentro do antigo PTN.

Sétima:

Quem está mais quieto que passarinho na muda é o ex-deputado estadual Cel. David. Ele segue os passos do candidato Jair Bolsonaro à Presidência da República, mas ainda não decidiu se será candidato a deputado estadual ou federal pelo PSL. O partido, que estava todo bagunçado já foi colocado em ordem perante a Justiça Eleitoral no Estado.

Oitava:

As opiniões sobre ‘doações virtuais’ para a campanha política deste ano estão dividindo deputados. A maioria desconhece o recurso que é largamente usado nos Estados Unidos. A chamada “vaquinha virtual” não animou os candidatos e a maioria acha que “isso é coisa de internet”.

Nona:

A noiva da vez é o DEMOCRATAS. Os grandes partidos estão de “olho” na sigla que ganhou nomes importantes como Tereza Cristina, Murilo Zauith e Barbosinha. A sigla apresenta candidatos fortes e vitoriosos como Zé Teixeira. Até agora a tendência do DEM é marchar com o PSDB, mas como dizia o saudoso Magalhães Pinto “política é como nuvem”.

Décima:

A Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura de Campo Grande, está procurando uma resposta adequada para explicar “por quê” alguns professores não tiveram seus salários depositados. Quem havia feito portabilidade e passou a operar com outros bancos sem ser o Bradesco ficaram sem receber.

