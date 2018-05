As Dez Mais

Quinta-feira, 10 de Maio de 2018.

Primeira:

Ouvi falar que o irmão do prefeito de Corumbá ainda vai lhe dar muitas e sonoras dores de cabeça. O assunto?… Depois eu digo.

Segunda:

O DEMOCRATAS está quase cedendo ao assédio do PSDB. Essa é a conversa de bastidores que não quer calar.

Terceira:

Falando no DEMOCRATAS quem estaria desajeitadíssima dentro do partido seria a deputada federal Tereza Cristina. Não me perguntem por que.

Quarta:

Eu disse ontem que a fazenda Cristo, no Pantanal estava sendo vendida por R$ 1 bilhão. Isso é verdade. Só errei no nome do proprietário. Ela era do José Carlos Bumlai, mas teria sido comprada por 200 milhões pelo seu atual dono: André Esteves.

Quinta:

Bumlai tinha 9 fazendas e a Cristo era a mais exuberante delas. Apostou todas as fichas na sua falida Usina de Álcool e perdeu tudo, bem no estilo do “Quem tudo quer, tudo perde”. Aliás, a vida tem sido madrasta com Bumlai: perdeu sua fortuna, contraiu câncer, foi preso e agora chora o amigo Lula que também está no xilindró.

Sexta:

Um passarinho me contou que numa visita que o “xerifão” fez em Sidrolândia a plateia era composta por: 6 carros, 8 pessoas, 4 seguranças e o candidato…

Sétima:

O Asilo São João Bosco vai passar por uma reforma para comemorar seus 100 anos de existência. Quem quiser colaborar não perca a oportunidade.

Oitava:

O Conselheiro do TCE-MS Márcio Monteiro processou diversos órgãos de imprensa por calúnia, mas as provas anexadas nas defesas voltaram a fazer fumegar novamente a denúncia do JBS, ressuscitando um assunto quente, que já estava morno e quase esquecido. O assunto voltou a pegar fogo novamente.

Nona:

“A Euler de Azedo foi planejada pensando em segurança” disse hoje no meu programa o secretário de Obras Helianey Paulo da Silva, da SEINFRA, o popular “Mineirinho”. Para o deputado estadual Dr. Paulo Siufi “O local ficou perigoso com as muretas dividindo as duas vias”.

Décima:

Murilo Zauith (DEM) nega de “pés juntos” conversações com o PSDB e tem revelado que está disposto a fazer uma carreira “solo”. Dizem que Murilo está pressionado dentro do partido. A cabeça quer uma coisa, mas o corpo não obedece e quer outra.

Meus amigos:

Djalma Santana e sua esposa Karla que aniversariou ontem; Cleiton, da Funsat; Pastora Daniele Santos, de Aquidauana; Dra. Isabela Albieri; Cézar da Linguiça Guarânia; Cláudio Craveiro, ouvinte nosso em Votuporanga-SP, pela RadiosNet; Dácio Corrêia o Papa da coluna social neste Estado; Lidi Ribeiro do gabinete Paulo Siufi; Mariana do TopMídia; Hugo Sala, ouvinte da 101.9 em Cuiabá, pela RadiosNet; Beni Andrade ouvinte da 101.9 em Porto Velho, pela RadiosNet. Aniversariantes do dia: Escritor José do Couto Vieira Pontes, Antonio Simão Abrão, o nosso querido Troncoso e Dr. Afife Hajj.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuui.

