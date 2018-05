As Dez Mais

Sexta-feira, 11 de Maio de 2018.

Primeira:

O deputado Onevam de Matos está sendo acusado de cumprir o regulamento da Assembléia “ao pé da letra”. Na sessão de ontem ele pediu a recontagem dos deputados em plenário, e como não tinha quórum encerrou a sessão.

Segunda:

As atitudes irascíveis do deputado Onevam tem deixado muita gente irritada e indignada. Onevam tem se tornado um deputado ranzinza até com os companheiros. Dias atrás tentou falar liberdades para outro deputado sendo repreendido à altura. O “estranhamento” vazou porque o microfone da Mesa estava aberto.

Terceira:

O Consórcio Guaicurús vai cair na mira do Ministério Público novamente. A retirada de ônibus dos bairros mais afastados e a má conservação dos veículos, além da desumanidade com que os seus motoristas, mostram a falta de fiscalização. Isso poderá ter desdobramentos.

Quarta:

O resultado da queda da qualidade de serviços por parte do Consórcio Guaicurús tem refletido na insatisfação dos usuários. Na Câmara Municipal o assunto é esse: falta de fiscalização, maus serviços e robotização dos motoristas.

Quinta:

A entrevista do secretário de Segurança Pública, Dr. Antônio Carlos Videira, nesta manhã no meu programa na FM-101.9, foi elucidativa, mas o assunto é tão extenso que não deu para ser esgotado. MS é hoje o 5º estado mais seguro da federação.

Sexta:

A população que utiliza menos de 10 m³ de água/mês vai deixar de pagar a tarifa mínima e passar a pagar, progressivamente, exatamente o valor consumido. Esta medida reduziu a tarifa mínima em 2018 e ela será extinta definitivamente em 2019. Parabéns prefeito Marquinhos Trad.

Sétima:

Como tudo o que sobe desce, figurão que nadava em grana teve que correr e se socorrer de amigos e bancos para conseguir 400 mil emprestados e pagar a renovação de franquia das lojas da sua esposa. Conto o milagre, mas não conto o “santo”.

Oitava:

A polícia do Rio de Janeiro pegou o fio da meada e está desenleando. A morte da vereadora Marielle Franco está sendo aos poucos desvendada. Segundo ‘O Globo’ a vereadora foi morta a mando do Vereador Marcelo Siciliano.

Nona:

A Petrobrás está sendo acusada de ganância e exploração pelos consumidores de combustíveis e agora também pelas empresas de asfalto. Muitas que trabalham na manutenção das estradas estão ameaçando parar devido aos preços do cimento asfáltico que aumentou 18% e que representa 40% nos custos de obras.

Décima:

Frente fria chega agora a tarde ao Estado e vai derrubar as temperaturas no final de semana. A previsão é de 11 graus no sul do estado e 17º para a Capital. No domingo a frente fria vai embora e as temperaturas vão voltar a subir novamente.

