As Dez Mais

Quinta-feira, 17 de Maio de 2018.

Primeira:

O dia começa com 20 PMs presos por ‘jogo duplo’: se juntaram ao contrabando de cigarros. Foram gravados pelo Ministério Público e Corregedoria. Todo mundo está atrás das grades.

Segunda:

O “modus operandi” dos PMs era abrir as estradas quando os comboios com cigarros paraguaios eram disparados. Tinha oficiais ganhando 30 mil por mês dos contrabandistas.

Terceira:

Um “passarinho” me contou que para os PMs envolvidos tinha ficado difícil esconder a “grana extra” e eles começaram ostentar a fortuna com caminhonetes e carrões. O Ministério Público não teve dificuldades de mapear os envolvidos.

Quarta:

Andaram tentando intimidar sites que cobriram as prisões, mas os oficiais presos estão hoje nos jornais. O tem. Cel. Admilson Cristaldo Barbosa, comandante do 11º BPM de Jardim; O Tem. Cel. PM. Luciano Espíndola da Silva, comandante da 1ª CIA de Bonito e o Maj. PM. Oscar Leite Ribeiro, da 2ª CIA de Bela Vista, estavam todos no “acerto”.

Quinta:

Também estão no “xilindró”: O 1º SargentoJhondnei Aguilera, Comandante do 1º Grupamento de Boqueirão; O Sgt. Angelucio Ricalde Paniágua, Comt. Do 2º Grupamento de Guia Lopes e o Cb. PM. Ivan da Silva, de Maracajú formavam a chamada “raia miúda” ou segundo escalão dos militares mancomunados com os contrabandistas.

Sexta:

O GAECO investiga o sequestro de contrabandistas de cigarros paraguaios e cobrado R$ 150 mil pelo resgate. De mancomunados a bandidos jogando ora em defesa da sociedade, ora em defesa dos próprios interesses, a bandalheira teve um ponto final trágico para os envolvidos. O MP e a Corregedoria promoveram um “limpa” na PM, mas dizem que essa é a ponta de um “iceberg” apenas.

Sétima:

Ontem a deputada estadual Grazielle Machado mandou um “recado” ao PSDB que hoje devolveu em mensagem cifrada a resposta. O PSDB mandou dizer que “Nelsinho Trad, candidato a senador pelo PTB, também não está tão seguro que será o senador na chapa com o governador Azambuja”. A coisa ficou mais ou menos assim: “Se vocês roerem a corda daí, roeremos daqui”. Um legítimo: bateu, levou.

Oitava:

Para protestar contra o alto preço da gasolina, sábado o litro vai ser vendido a R$ 2,50. Cada pessoa que pegar senha vai comprar 20 litros para carro e 8 para moto. Esse protesto é inócuo. O protesto ideal seria abastecer só com álcool. Gasolina estocada dura no máximo 60 dias depois ela estraga. Esse é o protesto que pode levar a Petrobrás para o canto do ringue.

Nona:

A BXB FOOD’S de Nioaque vai começar a operar no final deste mês comprando gado em pé e abatendo no frigorífico. Os pagamentos aos produtores serão feitos à vista.

Décima:

A Caravana da Saúde já detectou 3.037 alunos com problemas de visão ou audição., isso dá uma média de 25,8% dos 11.773 alunos das 62 escolas estaduais atendidos. O universo de alunos com problemas em todo Estado poderá chegar entre 12 a 15 mil alunos nas escolas da Rede Estadual de Ensino.

MEUS AMIGOS:

D. Damiana, mãe do Natal e D. Terezinha. Duas quituteiras de mão cheia desta Capital; Graziela Brizuena Derzi da Compacta; Carlos Naegele do site Midiamax; Honório Alencar;Anselmo Duarte o Saddan dos Transportes Coletivos; Fernando Soares que vai trazer em Campo Grande na sua Feijoada dia 23 de junho o meu sambista preferido: Martinho da Vila. Aniversariantes do dia: Gilberty Miglioli, Júlia Serra e Nerthe Brito.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui.

Comentários