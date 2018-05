As Dez Mais

Sexta-feira, 18 de Maio de 2018.

Primeira:

Um soldado do Exército andava pela madrugada em Porto Murtinho quando tomou um “mata-leão” e teve seu celular roubado. Nome do ladrão: Vander Flávio. Apelido do ladrão: “Lacraia”.

Segunda:

A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou ontem o Projeto de Lei que trata da eleição direta para diretores e diretores adjuntos da Rede Municipal de Ensino.

Terceira:

Andei sabendo que tem mais gente no “grampo” da Corregedoria da Polícia Militar para ser preso nos próximos dias.

Quarta:

A FM – América de Aquidauana continua fora do ar. Está com seus dois transmissores pifados. Dizem que da última vez que isso aconteceu havia um complô de funcionários para deixar a emissora desativada.

Quinta:

Cidade pequena ‘inferno’ grande. Numa pequena cidade interiorana um empresário está sofrendo “bullyng” tudo porque descobriram que ele pagou 40 mil reais por uma prótese peniana..

Sexta:

Notícia sobre mulher das Moreninhas que matava cachorros para vender a carne para espetinhos é “fake”. A foto e a história se passa na China, onde comer carne de cachorro é normal.

Sétima:

O juiz federal Haroldo Nader, da 6ª Vara Federal de Campinas, mandou tirar na quarta-feira os benefícios do ex-presidente Lula que tinha direito a 4 seguranças, 2 motoristas e 2 assessores.

Oitava:

O Posto de Saúde do Buriti, virou bagunça. Atendente desatencioso marca médico errado e não liga para os prejuízos que ocasiona para os pacientes.

Nona:

Na época em que políticos estão buscando investidores para suas candidaturas, corre a notícia que um bilionário residente em Campo Grande vai investir num candidato de sua preferência. Fortuna pessoal do investidor: R$ 2 bilhões.

Décima:

Zé Dirceu volta hoje pra “tranca”. Vai cumprir 30 anos de cadeia. O prazo para que ele se apresente em Curitiba termina as 17 horas.

MEUS AMIGOS!

Zelão, Patrícia e Nilson da Cachaçaria Havana; Enio da Assembléia Legislativa; Adriano da Costelaria o melhor churrasco do Brasil jo Jd. Imá; Graziela Alencar que está trazendo para Campo Grande o Curso “Inteligência Emocional” no próximo dia 26; Aniversariantes do dia: Desembargadora Maria Isabel de Matos Rocha, Dr. João Francisco Volpe, Dr. Edson Tognini e ex-Vereador José da Cruz Bandeira.

