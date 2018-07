As Dez Mais

Terça-feira, 24 de julho de 2018.

Primeira:

Espera-se para hoje o alvará de soltura do ex-governador André Puccinelli, do MDB, preso injustamente por algo que não fez e sem um fato novo capaz de justificar tamanha selvageria. O advogado André Borges entrou com pedido que poderá ser deferido ainda hoje.

Segunda:

Incrível é a manifestação pública a respeito de André. A prisão que deveria derrubá-lo na opinião pública está sendo tratada como desrespeito e brutalidade jurídica para prejudicar sua candidatura. Parece que o tiro saiu pela culatra.

Terceira:

Outra notícia que também é uma violência e que está nas redes sociais é o pedido de ‘impeachment’ do Governador Reinaldo Azambuja. Essas interferências da Justiça na carreira dos candidatos dá a impressão que algum interessado de prejudicar André e Reinaldo está tentando ganhar a corrida eleitoral no tapetão.

Quarta:

E por falar em corrida eleitoral eis que o PDT que roncava grosso a respeito das alianças que faria acabou ficando apenas com “dois” partidos nanicos: O Podemos – cujo presidente está assinando mensalmente na Vara das Execuções por estelionato e outros crimes – e o PROS.

Quinta:

O deputado Paulo Siufi (MDB) foi pra cima e reafirmou não concordar com a brutalidade que fizeram contra o candidato do seu partido. Amigo que é amigo, quando solicitado em qualquer briga já chega dando voadora.

Sexta:

A ida do ex-presidente da FETEMS Jaime Teixeira na manhã de hoje no meu programa na FM-101.9 foi uma demonstração que o PT está firme e forte, trabalhando para eleger seu candidato a deputado federal. Jaime é pré-candidato, e prometeu voltar depois da convenção ao programa.

Sétima:

A ida de Jaime Teixeira ao meu programa onde falou sobre os acordos não cumpridos entre o governo e o professorado, abriu uma discussão esclarecedora com a Secretaria de Educação do Estado. A secretária Maria Cecília foi convidada para ir amanhã ao programa para esclarecer situações criadas com a entrevista do pré-candidato a Câmara Federal pelo partido dos Trabalhadores.

Oitava:

Estudiosos dizem que sem o Reviva Centro a tendência do comércio de Campo Grande na área central seria de baixa e deterioração. Lojas fechadas ou fechando e a invasão de desocupados que fizeram a área central retornar aos tempos que a Zona do Baixo Meretrício era na Calógeras. Vida nova ao Centro é a ordem do momento.

Nona:

A pré-candidata a deputada federal pelo MDB, Dra. Carla Stephanini, ligou para minha assessoria agradecendo o carinho que sempre tivemos para com ela. Disse que seu pai e familiares ficaram emocionados com o texto feito por este jornalista. Precisa agradecer não amiga Carla. Você é “a” Carla.

Décima:

O TJMS analisa nesta tarde mais três recursos da “Coffee-Break”. Os recursos que serão analisados são: do empresário Carlos Naegele, do ex-vereador Jamal Salém e do empresário João Roberto Baird. As 40 mil páginas de “nada” resistem em ir ao lixo, mas estão fadadas a isso.

CHICOTADA DO DIA!

Dizem que se depender de Murilo Zauith o DEM vai mesmo com o PSDB. Mas o que dizem pode não passar de mera especulação porque o partido deverá decidir amanhã com quem deverá formar aliança. Para muita gente o DEM demorou tanto a se decidir que o bonde está passando e os candidatos estão ficando na estação. Murilo está ganhando a fama de gato e o resto do partido sofrendo com essa indecisão onde a cúpula do partido “Nem FORD e nem sai de SIMCA”.

MEUS AMIGOS:

Hudson, ex-funcionário do extinto Supermercados Soares, atual Corretor de Imóveis e Uber nas horas vagas; Senador Paulo Bauer, de Santa Catarina: “Se é Bauer é bom”; Meu amigão Marco Aurélio que chegou de Cuiabá dizendo que “A coisa por lá tá melhor que por aqui”; Schubert, ouvinte da FM-101.9 em S. Paulo pela RadiosNet onde a FM-101.0 está neste instante com 80.153 acessos. A segunda colocada está com 67.180. Aniversariantes do dia: A simpática Elza Chinaglia, a lindíssima Carmem Moraes e meu amigo deputado estadual Paulo Corrêa.

