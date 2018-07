As Dez Mais

Quinta-feira, 26 de Julho de 2018.

Primeira:

Estão dizendo que o “cafofo” do barbudinho da FIEMS dá de “dez” a ‘zero’ no do Antonio João. O poderoso presidente da FIEMS contratou um Maitre para fazer seus almoços. Toma apenas o “seu” vinho e não o mesmo que serve aos convidados.

Segunda:

A FIEMS que compõe o poderoso Sistema ‘S’ tem um orçamento anual que no ano passado foi estimado pelo jornal ‘O Estado de S. Paulo’ em R$ 18 bilhões. Isso permite que Federações das Indústrias espalhadas pelo País se transformem em mausoléus endinheirados que permitem mordomias sem fazer estardalhaços.

Terceira:

Dizem que os almoços na nossa FIEMS, começam com a triunfante chegada do “barbudinho” pelo elevador privativo onde cabem no máximo duas pessoas. Ele “saca” o paletó entregando-o ao mordomo e senta-se à mesa pomposamente. Aí começa o estranho ritual das comilanças. Dizem que ele só toma o “seu” vinho com medo de ser sacaneado…

Quarta:

Toda essa pompa não existe no “cafofo” do Antonio João. Por alguns instantes o “barbudinho” se transforma numa espécie ‘avis rara’ que nem a Rainha da Inglaterra ostenta esse status. É dinheiro dos industriais deste País sustentando um ‘Sistema’ que nada produz, a não ser mordomias.

Quinta:

Se você tem um carro novo, tirado agora da concessionária, olhe pra ele com desprezo porque a gasolina está sendo aposentada. O Mundo está entrando na Era da energia limpa. Os veículos serão movidos à eletricidade. Carros, caminhões e ônibus vão aposentar do diesel à gasolina graças à Deus.

Sexta:

Não serviu para nada o nosso Pré-Sal. Demoramos tanto à explorá-lo que ele vai virar coisa de museu. A Petrobras, os postos de combustíveis e os carros movidos à energia suja serão coisas do passado. Eu acho é pouco. O sentimento de ter sido explorado como consumidor de gasolina é um dos piores que move a sociedade.

Sétima:

Emedebistas que tinham 3 balas na agulha, atiraram a primeira e erraram o alvo, agora apostam na segunda bala, e estão confiantes de que hoje o Líder deles, André Puccinelli saia da prisão. Se a estratégia falhar, só restará uma última bala na agulha do partido e muito choro e ranger de dentes.

Oitava:

O DEMOCRATA está em compasso de espera. Acho que não se definiu até agora por uma questão de finesse. Essa longa espera me intui dizer que, provavelmente, o partido deverá mesmo fechar com o PSDB. Se o fechamento do DEM fosse uma loteria, nem precisaria jogar um triplo para tentar acertar com quem o partido deverá aliançar. Como dizia minha Tia Laura “Duvide, mas nunca aposte”.

Nona:

E ATENÇÃO!…

Autoridades paraguaias acabam de informar que foi encontrado destroços do bimotor do ministro da Agricultura e Pecuária do Paraguai, Luiz Gneiting. A aeronave caiu a 6 quilômetros da pista do Aeroporto de Ayolas. Ainda não há detalhes se existem sobreviventes

Décima:

Entrevista com o amigo Gerson Claro no meu programa na manhã de hoje foi considerada uma das melhores desse período de pré-candidaturas. Mas se confirmada a entrevista de amanhã o programa BOCA DO POVO vai fazer um regaço. O convidado é o ex-senador Delcídio do Amaral. Será um papo reto que todo mundo sempre quis ouvir, mas ninguém teve coragem de perguntar.

CHICOTADA DO DIA!

Numa das panificadoras mais exuberantes do Carandá Bosque, perguntei no caixa qual era o jornal diário que eles mais vendiam e a jovem me disse “O jornal número dois”. Eu insisti na pergunta: “E o número um?”… e ela respondeu: “Nós recebemos quantidades iguais dos dois. Enquanto o nº 2 vende 10, o nº 1 vende 2”. Perguntei novamente: “Qual seria o motivo da venda?… e a atendente respondeu: “O nº 1 custa R$ 1,30 enquanto o nº 2 – que é o que mais vendemos – custa apenas R$ 1 real. Parece que 0,30 centavos não faz diferença…, mas faz.

MEUS AMIGOS:

Moacir Naturalista, Dra. Cilene, Deputado estadual Zé Teixeira, um hexacampeão de mandatos, Jericó Vieira de Matos. Aniversariantes do dia: Dra. Rafaela Siufi, Pecuarista Leôncio de Souza Brito Neto e a nossa querida Márcia Coelho Lopes.

Amanhã eu volto.



