As Dez Mais

Sexta-feira, 27 de Julho de 2018.

Primeira:

Podem me chamar de Rubinho Barrichelo, mas ontem comemoraram o “Dia dos avós”. Se você não tem netos reze para que seus filhos possam te encher deles porque é muito legal ser avô ou avó. Acaba aquele estresse de ser pai ou mãe, mas isso não significa que você não terá responsabilidade com essa turminha. Estou comemorando atrasado porque só fiquei sabendo hoje.

Segunda:

As notícias estão desencontradas a respeito da Sedesc. Primeiro informaram que o Luica caiu. Ontem informaram que ele ainda anda lá, porque ninguém quis o lugar dele. Achar secretário bom é como procurar uma agulha no palheiro. Com o Luíca ou sem o Luíca a Sedesc não vai mudar em nada. A Sedesc não passa de um depósito de desempregados.

Terceira:

Voar de King Air, promover almoços romanos pelas mãos de um Maitre; beber vinhos exclusivos; subir e descer por elevador privativo e outras mordomias é um privilégio do “barbudinho”. O Sistema “S” continua literalmente ‘bufando’ de grana. Ano passado o “nosso” e outros “barbudinhos” consumiram 18 bilhões de reais das indústrias brasileiras. Se Raul Seixas soubesse disso teria mudado a música “Mamãe não quero ser prefeito” para “Mamãe eu quero ser presidente da FIEMS”.

Quarta:

Correu boato que a deputada federal Tereza Cristina teria sido convidada para ser vice na chapa de Geraldo Alckimin, pré-candidato do PSDB à presidência. Chequei essa informação: pura lorota. Teve gente que me disse textualmente “Tereza se não acertar o passo vai voltar a ser pecuarista novamente”.

Quinta:

Enquanto os advogados do ex-governador André Puccinelli tentam desesperadamente acertar o segundo tiro na libertação do líder do MDB em nosso estado, no Presídio de Trânsito onde ele, o filho e um advogado estão recolhidos só entram: senadores, deputados federais, estaduais e advogados. Mais ninguém.

Sexta:

Nas redes sociais corre foto da visita feita por Dagoberto Nogueira e Odilon de Oliveira a um Centro de Umbanda. Não se sabe se eles “correm gira” e nem se são praticantes. Dizem que foram pedir para que os orixás abram seus caminhos.

Sétima:

Ir a um “Terreiro de Umbanda” professar a própria fé, não se sabe se, eleitoralmente, isso trás votos, mas a sintonia de Dagoberto e Odilon com os ‘pretos velhos e orixás’ deixou católicos e evangélicos arrepiados.

Oitava:

Morador de 28 anos, do Portal Caiobá II, achou um pacote nos fundos da sua casa na tarde de ontem, e ao abri-lo inadvertidamente, a bomba explodiu, dilacerando três dedos da sua mão. Acredita-se que o pacote tenha sido para o ex-morador da casa que seria um traficante.

Nona:

A entrevista EXCLUSIVA de Delcídio do Amaral elevou o tom da nossa política. O ex-senador abriu o coração e disse estar de ‘alma lavada’ pela absolvição conseguida na Justiça federal das acusações sofridas. Foi emblemático quando disse que “Pensaram que cassando seu mandato trancariam a porteira, mas se enganaram e tiveram que segurar o Aécio Neves como consequência de terem exposto a fraqueza política do Senado”.

Décima:

E ATENÇÃO!…

A expectativa é que o ex-governador André Puccinelli saia hoje à tarde da cadeia ou no mais tardar na manhã de segunda-feira. Advogados acham que se isso não acontecer estarão diante daquilo que ninguém deseja: um caso prolongado e difícil e que não será nada bom para o MDB e seus aliados.

CHICOTADA DO DIA!

Primeiro investiram contra as Câmaras. Depois contra as prefeituras. Depois contra as Assembléias e os governos estaduais. Como ninguém chiou, partiram pra desmontar a Câmara Federal, o Senado e a Presidência. Gostaram tanto do desmonte que agora começaram a desmontar o Judiciário. Ninguém sabe onde essa loucura vai parar, mas é visível que nossa insensata democracia pode estar convulsionando. Na Alemanha, com esse mesmo tipo de desmonte foi que surgiu Adolf Hitler, e o final da história todo mundo já sabe.

MEUS AMIGOS:

Edson Giroto, Claudio Lucio Chaves de Porto Murtinho ouvindo a gente pela RadiosNet; Dra. Cilene Anache Borges, a Cirurgiã Dentista mais famosa e querida do Taveirópolis, seu esposo o Leiloeiro rural Gabriel Borges, meu amigo Fuad Anache; Aniversariantes do dia!: Andrezão Patrola, Nelson Nachif, Dr. Mário Mangiolardo e Nancineide Gonçalves.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuuui.

