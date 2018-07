As Dez Mais

Segunda-feira, 30 de julho de 2018.

Primeira:

A troca do candidato André Puccinelli (MDB) por Simone Tebet ainda não colou muito bem dentro do partido. Estrategicamente Simone não perde nada porque continua sendo senadora mesmo que perca, mas sem André as chances do MDB SÃO PÍFIAS.

Segunda:

Tem gente dizendo que essa troca pode não passar de uma estratégia para não deixar que aliados fiquem sem sinuelo, e que caso juridicamente Puccinelli consiga sua tão sonhada liberdade o MDB voltará atrás e ele voltará a ser candidato.

Terceira:

Para Zeca do PT a candidata Simone Tebet terá que explicar muitas coisas aos trabalhadores, e especialmente sobre suas contas não aprovadas quando ela foi prefeita em Três Lagoas. Isso mostra que o MDB vai convulsionar internamente mais rápido do que se pensa.

Quarta:

Enquanto o MDB sangra o pessoal do PSDB começa a ver horizonte de brigadeiro na reeleição de Reinaldo Azambuja. Os “tucanos” estão preparando um ‘sprint’ muito bem dado por oferecer segurança e rumo administrativo com mais 4 anos de Azambuja no governo.

Quinta:

Advogados de Puccinelli disseram no começo dessa batalha judicial que tinham ‘três’ balas na agulha. Já gastaram duas errando o alvo. A próxima, estão gastando de hoje para amanhã no STF. Quem deverá julgar é o ministro Marco Aurélio.

Sexta:

Repercussão máxima na entrevista de hoje no meu programa com o advogado Dr. Décio Braga que lidera um movimento que protesta contra as reformas trabalhistas e a possibilidade de fundir a Justiça do Trabalho com a Justiça Federal. Essa foi na veia.

Sétima:

A prefeitura de Camapuã está numa sinuca de bico. Uma ambulância de lá escangalhou o carro de uma jovem e o prefeito está enrolando para pagar os prejuízos. Pior que isso: dizem que alugaram um carro para a jovem para que ela não ficasse à pé, e isso é improbidade administrativa.

Oitava:

Hoje tem Jair Bolsonaro na TV-Cultura no programa ‘Roda Viva’. Quem gosta e quem não gosta do candidato precisa assistir porque Bolsonaro é sempre uma grande entrevista. Não percam.

Nona:

Não são apenas as facções criminosas que comandam de dentro dos presídios as ações externas. Descobriram e provaram que o “molusco” também está fazendo isso de dentro do “aquário” onde está recolhido na Superintendência da PF em Curitiba. Dessa forma está sendo comandado o PT.

Décima:

Faleceu o locutor Osvaldo Pimenta. Ele se dedicou à locução nas madrugadas e durante o dia em grandes lojas desta Capital. Era um homem simples, comunicativo e alegre. Será sepultado hoje. A Família Difusora/FM-101.9 registra aqui suas condolências à esse que foi em vida um grande profissional.

CHICOTADA DO DIA!

O Shopping Norte-Sul precisa dar um jeito na sua segurança. Encravado numa das áreas mais perigosas desta Capital, susceptível a assaltos em todas as suas imediações, ladrões provaram que a segurança do Norte-Sul não existe. Entraram pela porta da frente na noite de sábado, arrombaram a parede de uma loja e levaram 300 reais. Uma vergonha!.

Meus amigos!

Nelsão e Santana, do Asilo s. João Bosco; Minha amiga Vanda Moraes, do Noroeste; Gideão, presidente da Associação dos Borracheiros; Aniversariantes do dia: A belíssima Priscila Higa, o oftalmologista Dr. José Roberto Condelli e a sempre sorridente Nadja Gonçalves Martins.

