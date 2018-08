As Dez Mais

Terça-feira, 31 de Julho de 2018.

Primeira:

Fabiano Reis, vice-presidente do SINDIJUS, era uma vigorosa promessa de renovação, muitos votos e sucesso na política, mas “pulou fora”. Seria candidato do PDT à Assembleia Legislativa, mas percebeu que no partido do “Xerife” não passaria de um ‘boi de piranha’. O PDT privilegia apenas Dagoberto, Jamilson e Biffi. O partido já está sendo chamado de “Pê-De-Três”.

Segunda:

Se o MDB mantiver mesmo a senadora Simone Tebet como candidata no lugar de Puccinelli, será a segunda “amarelada” do italiano na sua vida pública, só que, desta vez, ele decepciona o povo sem condições de ser perdoado e encerra melancolicamente sua carreira política.

Terceira:

Encontrei ontem no almoço o candidato a senador pelo PSDB Marcelo Migliolli. Ele está ‘animadão’ com os resultados e os apoios que está recebendo. Simpático e sorridente, Migliolli virou alvo das atenções dos que lá estavam.

Quarta:

A entrevista com o ex-senador Delcídio do Amaral (PTC), continua repercutindo. Ontem a tarde, no Facebook da Boca do Povo, já haviam 28.659 curtidas, 63 compartilhamentos e 12 mil visualizações.

Quinta:

Delcídio disse ontem que estranhou o gesto dos senadores Moka e Simone Tebet, que votaram pela sua cassação. “Vejam o paradoxo” disse Delcídio. Votaram pela minha cassação e contra a cassação do Aécio Neves, que hoje está condenado pela justiça.

Sexta:

Está presa a advogada Emanuele Alves Ferreira, envolvida num golpe milionário que surrupiou mais 5 milhões de um idoso morador em Petrópolis-RJ. O estelionato é maior do que se pensa. Tem falsificação de documentos, bloqueio de bens, causa ganha na justiça e dizem até “envolvimento de magistrados”. A advogada, está presa.

Sétima:

Exonerado o advogado Denis Peixoto Ferrão Filho, que era assessor jurídico no Tribunal de Contas. Ele é acusado de “corretar” sentenças. Caiu na ‘tarrafeada’ do GAECO que investiga o caso da ‘Máfia dos Cigarreiros’.

Oitava:

Depois de quase 4 anos de excelentes trabalhos prestados à Secretaria de Administração estadual, o Prof. Carlos Alberto Assis deixou hoje o cargo. Será o coordenador da campanha de reeleição do governador Reinaldo Azambuja em nossa Capital.

Nona:

Caso a senadora Simone Tebet (MDB), seja a candidata do partido ao Governo do Estado e se licencie, quem assumirá na sua vaga será o empresário Celso Dal Lago, de Dourados. Celso é condenado pela Justiça por ter sido pego na chamada ‘Operação Uragano’.

Décima:

A partir de hoje a Secretaria de Fazenda do Estado deixou de cobrar ICMS adiantado dos comerciantes sul-mato-grossenses em suas barreiras. Antes eles tinham que pagar seus tributos nas barreiras antes que tivessem sido vendidas.

CHICOTADA DO DIA!

Casal vivia feliz em seu vasto círculo de amizade, mas agora está às turras e dividindo o patrimônio. Ele pegou a mulher aos braços e abraços com o seu “Personal”. Depois disso o casório desandou. O ex-marido botou o mulherão pra fora da casa fazendo um “pampeiro” dentro do luxuoso condomínio. Amigas dizem que a ex-esposa não está nem aí. Está amando e deseja que o “corno” do ex-marido se lasque.

MEUS AMIGOS!

Priscila Sanches, Felipe Caneca e Vereador Dr. Wilson Sami: aniversariantes do dia!.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui

