As Dez Mais

Quarta-feira, 01 de Agosto de 2018.

Primeira:

Entramos em agosto o “oitavo” mês do ano. Faltam apenas 4 meses para o término de 2018 e 67 dias para a eleição. Otimistas estão dizendo que sentiremos saudades de 2018 enquanto que os pessimistas andam espalhando que “vai faltar saudades”.

Segunda:

Chico Maia que estava animadinho que só, para ser candidato ao Senado pelo PODEMOS, andou ‘pra cima e pra baixo’ com o ex-juiz Odilon de Oliveira. Quando percebeu que “daquele mato não saia coelho”, desistiu de concorrer. Depois assopraram no ouvido dele que um financista do PDT ia regar o partido com grana e Maia desistiu de desistir. Agora, quando viu que o PDT não passa de um “pedetrês” desistiu de vez de concorrer ao Senado.

Terceira:

Advogada conhecida como a “Rainha do divórcio” é a pré-candidata novidade do PSL o partido do Bolsonaro, em nosso Estado. A convenção acontecerá dia 4 (sábado). O Cel. David vai sair candidato a deputado estadual. Essa turma promete dar muito trabalho à turminha do “já ganhou”.

Quarta:

A senadora Simone Tebet (MDB), está em Brasília. Depois que disseram que ela seria a candidata ao Governo do Estado em substituição a André Puccinelli, Simone desapareceu. Já está sendo tratada como a primeira candidata “fake” desta eleição.

Quinta:

Falando em MDB, a defesa de Puccinelli impetrou ‘habeas corpus’ no STF em favor do ex-governador e anexou nas provas contundentes de que a denúncia que motivou a nova prisão do ex-governador não passa de uma armação do ex-juiz Odilon de Oliveira. O ‘babado’ é forte. Espera-se para amanhã uma decisão do ministro Marco Aurélio Melo.

Sexta:

O PT vai pedir o registro da candidatura de Lula da Silva à Presidência da República. O TSE deverá decidir se autoriza um candidato preso disputar o cargo, mais a possibilidade dele gravar vídeos de dentro da prisão, em Curitiba. Lula lidera as pesquisas na corrida eleitoral. Se efetivado como candidato, a partir do dia 16 ele poderá gravar vídeos da propaganda eleitoral.

Sétima:

Não foi novidade o PSD cair nos braços do PSDB. Era um desfecho já esperado. Marquinhos Trad e Reinaldo Azambuja trabalharão juntos na Capital. A aliança reúne a forte Família Trad em torno da candidatura tucana. Agora o foco será o DEM, cujo maior influenciador – o deputado federal Mandetta – é primo dos Trads.

Oitava:

A advogada Emmanuelle, autora de um golpe de 5,3 milhões a partir de documentos falsos, ainda poderá causar muito choro e ranger de dentes. Ela é esposa de um juiz da nossa Comarca, e pode ter usado da sua influência para conseguir importante decisão no processo com outro magistrado. Dizem que Emanuelle vai acabar arrastando atrás de si, muita gente.

Nona:

Deixa hoje o PROCON estadual nosso querido Dr. Marcelo Salomão. Ele deu uma nova vida ao órgão, fazendo um trabalho que ganhou respeito da população. Marcelo dividiu a história do Procon estadual em antes e depois dele.

Décima:

Hoje é dia de observar o planeta Marte em sua maior aproximação nos últimos 15 anos. O planeta está a 57,6 milhões de quilômetros da Terra. Tanto Marte como a Terra possuem órbitas elípticas – em forma oval – e uma nova aproximação como a de agora só acontecerá em 2020. Em 2003 Marte fez sua maior aproximação com a Terra em 60 mil anos. Essa mesma aproximação só se repetirá em 2287, e certamente, não estaremos aqui para observá-la.

CHICOTADA DO DIA!

O tráfico de influência no nosso judiciário, mais uma vez vai virar notícia no Fantástico. Dizem que chegou a Campo Grande uma equipe de jornalistas da Globo do Rio futricar mais o caso. Tá todo mundo andando na ‘pontinha dos pés’ porque existem provas irrefutáveis que a advogada ligeirinha – que está presa – usou e abusou do tráfico de influência. Isso vai dar muito pano pra manga e muito choro e ranger de dentes, além de algumas “precoces” aposentadorias.

MEUS AMIGOS”

Mineirinho, da Seinfra; Cabo Marden que comemorou ontem 20 anos de bons serviços prestados à nossa gloriosa Polícia Militar; Ex-senador Valter Pereira de Oliveira e esposa; Deputados Maurício Picarelli, Zé Teixeira e Amarildo Cruz. ANIVERSARIANTES DO DIA! Dra. Elizângela Nery, Flávio Fontoura e Luiz Carlos da Silva Feitosa.

Amanhã eu volto!.

Fuuuuuuuuuuuuuuui.

Comentários