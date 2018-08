As Dez Mais

Sexta-feira, 03 de agosto de 2018.

Primeira:

Esgota-se o prazo para Puccinelli ir à convenção do MDB. O ‘habeas-corpus’ não chegou ao destino. A tendência é que a prisão do ex-governador demore mais tempo. O MDB continua sem rumo. Ninguém, até agora, sentiu firmeza na senadora Simone Tebet.

Segunda:

O candidato a governador pelo “Pedetrês”, Odilon de Oliveira, tem se justificado pra meio mundo que “não tem nada a ver com a prisão de Puccinelli”. Como dizia minha Tia Laura nessas ocasiões: “Galinha que canta é a dona da ninhada”.

Terceira:

A Câmara Municipal voltou de férias. Vereadores se dizem renovados com o descanso. As promessas e os projetos continuam os mesmos do início do ano. Nada como viver numa cidade sem problemas.

Quarta:

Amanhã – dia 4 – acontecerão as convenções partidárias em nossa Capital. A cidade está se engalanando para a grande festa embora o período eleitoral que mais se pareça com um velório. Aquela velha festa democrática acabou. Hoje, candidatos e eleitores tem menos liberdade que na época da Ditadura Militar.

Quinta:

Hoje é o dia internacional da cerveja. Beba a sua por mim. Ao pessoal da Moema e da Crystal que sempre tem nos prestigiados nas promoções o nosso abraço. Um estudo da Cuponacion com o Deutsche Bank, mostrou que o brasileiro gasta 14% daquilo que ganha em cerveja. Tim.. tim.

Sexta:

Prefeitura começou recapear a Avenida Assaf Trad, que é um cartão de visita para quem entra ou sai de Campo Grande pela Região Norte. Parabéns ao prefeito Marquinhos Trad. Nossa cidade agradece.

Sétima:

O “Pedetrês” vai ter que se ajeitar melhor porque um quarto elemento está exigindo espaço. Trata-se de Odilon de Olioveira Junior, filho do candidato a Governador. Jamilson Name, Biffi e Dagoberto vão ter que abrir alas. Eles que não abram pra ver como é que as coisas ficam.

Oitava:

E ATENÇÃO!…

O TJMS suspendeu a decisão que derrubou a cassação do ex-prefeito Alcides Bernal, tornando-o agora, oficialmente inelegível. O despacho foi assinado pelo desembargador Sérgio Martins que está metendo a caneta em todo mundo. O ex-prefeito ainda pode recorrer ao TRE, mas não passa de um recurso protelatório.

Nona:

Zeca do PT, o segundo colocado nas pesquisas como pré-candidato ao Senado, vai recorrer da sentença monocrática do desembargador Sérgio Martins. Vai mais longe: denunciará o desembargador ao CNJ. Uma coisa é certa: tentaram, mas não conseguiram impedir que Zeca seja candidato ao Senado.

Décima:

Já está depositado na conta dos servidores municipais o pagamento referente ao mês de julho. Quem avisa é o prefeito Marquinhos Trad. Beleza!.

CHICOTADA DO DIA!

Empresário metido a garanhão e conquistador das suas secretárias, está surpreso e choroso. Sua linda mulher, cansada do abandono resolveu pedir o divórcio e a divisão do belo patrimônio juntado nestes anos de convivência. Pior de tudo é que ele descobriu que ela já está de namoro com um garotão bombadão que seria o seu ‘personal trainer’. Para o garanhão que achava que todo dia era dia da caça, esta semana virou o dia do caçador.

Meus amigos!

Aniversariam hoje: o escritor Arthur Jorge do Amaral; O colunista Fernando Soares, um dos melhores cronistas sociais do Centro-Oeste e a sempre bela Cintia Sgaib.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuuuui.

