As Dez Mais

Segunda-feira, 06 de agosto de 2018.

Primeira:

Convenções trouxera algumas novidades: Harfouche como vice de Simone Tebet, do MDB. Londres Machado de volta à política com a desistência de Grazielle Machado da vida pública. Delcídio fez que foi, mas não foi. Recolheu os “flaps” e será mero cabo eleitoral na eleição deste ano.

Segunda:

Habeas corpus de Puccinelli deverá ser distribuído hoje no STF. O tempo agora não importa mais. O ex-governador já está alijado da disputa eleitoral, mas numa sondagem feita dias atrás, ficou evidente que 48% dos eleitores acham que André foi vítima de armação e culpam seus dois mais próximos adversários por isso. O significado da pesquisa é o seguinte: Puccinelli pode passar de ex-candidato a eleitor de Simone Tebet.

Terceira:

Estão dizendo que o DEMOCRATA errou o pulo e isso poderá custar ao partido metade de sua bancada de federais em nosso estado. Tereza Cristina está sentindo a falta de Puccinelli para elegê-la. Há também o prognóstico do partido fazer apenas “um” estadual: Zé Teixeira, um hexacampeão de votos.

Quarta:

Confirmando notícia dada pelas “Dez Mais”: Luiz Mandetta não saiu candidato a nada. Tentamos falar com ele nesta manhã, mas seu telefone continua desligado. Dizem que ele vai focar suas atividades na medicina, onde é um dos mais requisitados ortopedistas deste estado, e ajudar os companheiros. Na prefeitura comentam que Mandetta poderá ser convidado para, depois das eleições, substituir o Secretário de Saúde.

Quinta:

Difusora/FM-101.9 ficou ontem algumas horas fora do ar para colocar em funcionamento seu novo transmissor. A transferência de equipamentos para um container refrigerado exigiu vários cuidados. Uma nova antena também será incorporada à torre para alargar ainda mais a chegada das nossas ondas à outras cidades de Mato Grosso do Sul. Obrigado pela compreensão e prestígio. Estamos trabalhando por você.

Sexta:

Quem está feliz com a chamada “prorrogação da substituição tributária” que vai atingir 1.100 indústrias de alimentos, é o “barbudinho” da FIEMS. Ele possui uma fábrica daqueles alimentos infestados de corantes e sódio e certamente entrará nesse benefício. É isso ai. Com quem pode não se brinca.

Sétima:

O ‘Reviva Centro’ vai sofrer atrasos provocados pelas chuvas que ficarão por aqui pelo menos por uma semana. Por outro lado, o asfalto podre já está apresentando buracos e tornando a tarefa de dirigir mais penosa. A Secretaria de Obras não informou se possui algum esquema especial para conter a buraqueira.

Oitava:

As tabacarias foram as maiores fornecedoras das notícias policiais do final de semana. Em Itaporã numa briga generalizada um jovem foi morto a tiros. Em Três Lagoas mataram um conhecido cantor da noite que não tinha nada a ver com a “bagaça”.

Nona:

Discursando ao lado do seu vice Murilo, Reinaldo Azambuja disse que, caso reeleito, vai priorizar a saúde. Prometeu regionalizar o setor e terminar 11 hospitais para desafogar a demanda de pacientes para a Capital. Azambuja disse que do seu plano original falta apenas o cumprimento de 20% da meta inicial estabelecida.

Décima:

Jair Bolsonaro continua sendo o ‘prato do dia’. Acossado por um pelotão de fuzilamento da esquerda na GLOBONEWS, elogiou o editorial do falecido Roberto Marinho, deixando a turba quebrando ‘coquinho no bico’. Pra terminar, a turma simpática ao ‘Bolsomito’ publica hoje nas redes sociais a ficha policial da mediadora da entrevista, Myrian Leitão. Ela era assaltante de bancos. Bolsonaro disse que, se eleito, vai mandar abrir a “caixa-preta” do BNDES.

CHICOTADA DO DIA!

MEUS AMIGOS!

