As Dez Mais

Primeira:

Hoje o STF deverá julgar o mérito que pode colocar o ex-governador André Puccinelli em liberdade. Os advogados dele também entraram com pedido de liminar, mas o mérito da questão deverá ser julgado primeiro.

Segunda:

Advogados do ex-senador Delcídio do Amaral, agora no PTC, correm atrás de uma liminar para que ele possa registrar sua candidatura ao senado. O prazo final para conseguir o documento será no dia 12 de setembro.

Terceira:

A candidata a governadora pelo MDB Simone Tebet viajou para Brasília. Está participando do esforço concentrado que o Senado está fazendo, afim de liberar os candidatos para a campanha política nos seus estados.

Quarta:

As lojas de materiais para construção estão radiantes com o aumento de 4% nas vendas. Fala-se em recuperação do setor, mas economistas também falam que essa possa ser mais uma das inúmeras bolhas que acontecem em nossa insana economia.

Quinta:

Uma mansão no Itanhangá Park foi transformada em Casa de Massagem. Por lá os frequentadores fazem suas festinhas. Tem até propaganda na internet das jovens à disposição. A vizinhança queimou o pé e quer o fechamento do local.

Sexta:

Nada contra o Consórcio Guaicurus ganhar da prefeitura isenção de imposto até 2021. A benevolência soma 38,5 milhões. Se eles realmente empregarem a isenção na melhoria efetiva do transporte coletivo valerá à pena.

Sétima:

O povo não tem noção do que seja uma isenção de 38,5 milhões em impostos, mas quem anda de ônibus sabe muito bem a ‘bagaceira’ que está nossos coletivos. Andam caindo rodas, portas, fundindo motores etc. Isso precisa mudar. Tomara que desta vez ouçam o povo.

Oitava:

Londres Machado está de volta para colocar ordem na Assembléia Legislativa. A Casa de Leis andou à deriva sem um líder. O “chinês” já estava aposentado, mas resolveu reassumir seu lugar e trouxe a alegria aos saudosistas.

Nona:

Mandetta segue firme sem dizer se será ou não candidato a Câmara Federal pelo DEM. Comentários sobre a atitude do deputado são os mais diversos. Um deles é que Mandetta se encheu dessas ‘idas e voltas’ de Brasília. Vai investir na sua profissão e abandonar a política.

Décima:

Torturaram e depois mataram o gerente da fazenda do presidente do Paraguai Horácio Cartes. O corpo de Norberto Benitez Caballero, de 38 anos, gerente da Fazenda Cerro Corá, foi encontrado na manhã de ontem. Ele havia sido sequestrado na noite de domingo.

Madame conhecida como a Primeira-Dama do Couro, descobriu que seu marido chiquitou a praça em nome dela e está aborrecidíssima com o marido. Dizem que ela pretende, em ocasião oportuna, tirar o couro dele.

