As Dez Mais

Primeira:

Manhã começou quente com o GAECO fazendo ruidosa operação chamada ‘Grãos de Ouro’. São 32 mandados de prisão preventiva e 104 mandados de busca e apreensão. A ação se desenvolve em nosso estado e outros seis da federação.

Segunda:

Promotores estiveram na Assembléia Legislativa dando um susto na presidência da Casa. Foram direto ao gabinete do deputado Paulo Correia. Dizem que lá uma pessoa saiu presa. A notícia está nos grupos de WhatsApp.

Terceira:

A Justiça eleitoral meteu a caneta no ex-juiz Odilon de Oliveira, do PDT. Vai pagar R$ 31,5 mil reais por propaganda eleitoral antecipada. Acostumado a meter a caneta nos outros, desta vez o ex-juiz experimentou o sabor da canetada.

Quarta:

A casa do Itanhangá Park dá seus últimos suspiros. Sua atividade em meio à um bairro de família acabou sobrando para o dono do imóvel que será notificado pela polícia. Matéria sobre a denúncia de ontem feita no programa BOCA DO POVO, na FM-101.9, está hoje na grande imprensa.

Quinta:

Lembram-se do ex-deputado Paulo Estevão?. Pois bem, ele me ligou ontem confirmando que será candidato à Câmara Federal pelo PODEMOS.

Sexta:

Em Ponta Porã a violência está matando uma pessoa por dia. Quem está feliz com esse movimento são os donos de funerárias que todo santo dia tem um cliente novo. Em três dias já mataram três pessoas. As funerária, na fronteira, virou um alto negócio.

Sétima:

Redistribuído hoje no STF o habeas-corpus para libertar o ex-governador André Puccinelli. Nunca um pedido similar demorou tanto para ser redistribuído. A peça está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Dizem que a possibilidade de ser concedida é de 50%.

Oitava:

O prefeito Marquinhos Trad, do PSD, tem vôos e sonhos políticos altos e possíveis. Em 2022 ele será candidato a Governador do Estado. É o caminho normal de quem passa pela Prefeitura de Campo Grande e termina a administração com louvor.

Nona:

Uma nota distribuída agora pelo GAECO sobre a operação “Grãos de Ouro” esclarece que “o objetivo é apurar desvios de grãos com notas frias, privilégios e sonegação fiscal”. Cerealistas, produtores e exportadores estão no cardápio de hoje.

Décima:

Hoje é a Missa de 7º Dia em intenção à boníssima alma do Dr. Odon Paes Barbosa. Ele faleceu aos 88 anos. Foi um grande médico . Era pessoa alegre e bem-humorada. Gostava de um joguinho de canastra com os amigos. Aos parentes e amigos do saudoso Dr. Odon as nossas condolências.

CHICOTADA DO DIA!

Meretrizes e cafetinas encontraram no ‘Zé Colmeia’ um defensor ferrenho de suas atividades. Ele defende nas redes sociais a prostituição e o rufianismo com unhas e dentes. Comenta-se que sempre depois das ‘defesas’ ele sempre aparece com aquela conversinha fiada tentando cobrar a conta. Zé Colmeia merece uma medalha como defensor da mais antiga profissão do mundo. É como dizia a Tia Laura: Fruto nunca cai longe do pé.

Meus amigos!

Alemão da Padaria do Bom Jardim: o melhor pão de torresmo do mundo!; Dr. Pierri Adri, colega de imprensa e diretor da revista Destaque; Delegados da DGPC: Marcelo Vargas e Fabiano Gastaldi; Minha amiga Terezinha Cândido, pecuarista de Coxim; Aniversariantes do dia!…

Empresário Roberto Perez Filho; Dr. César Rasslan e a nossa sempre querida ex-desembargadora do TJMS Dra. Dagma dos Reis.

