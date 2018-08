As Dez Mais

Segunda-feira, 13 de agosto de 2018.

Primeira:

Hoje é dia 13 de agosto. Se estivesse vivo o ex-governador Dr. Pedro Pedrossian estaria completando 90 anos. Pedrossian foi o governador que mais investiu em educação nos dois estados. O “Homem de Miranda” deixou saudades.

Segunda:

A política virou confusão: Simone Tebet, que disputaria o governo do Estado pelo MDB entregou a rapadura, mas indicou como sucessor o promotor de Justiça Sérgio Harfouche, do PSC. Nossa política está virando um Frankenstein eleitoral

Terceira:

A esperança dos “emedebistas” é que André Puccinelli deixe a cadeia na próxima quarta-feira – dia 15 – e faça o que todos estão esperando: reassuma sua candidatura e vá disputar o Governo do Estado liderando seu exército de seguidores.

Quarta:

Simone Tebet (MDB) deu a desculpa mais esfarrapada do mundo ao renunciar a sua candidatura: “Problemas familiares”. Quais seriam eles, nem ela soube responder.

Quinta:

Confusão na distribuição de jornais semanários na manhã de ontem na Afonso Pena. O agente penitenciário federal por nome Davi Guilherme da Silva, puxou a arma para distribuidores, irritado com a lentidão da fila da esquerda. Brigou, desacatou e se aproveitou de estar armado para ameaçar pessoas de bem.

Sexta:

Pior que o despreparado agente penitenciário federal foi a viatura do BPChoque comandada pelo Sargento Andrade. Ele ficou bravo com o distribuidor do ‘Jornal de Domingo’ que estava filmando a confusão. O sargento queria prender todo mundo num flagrante gesto de apoio ao despreparado agente penitenciário federal. Espera-se que o Comandante-Geral da PM tome as devidas providências.

Sétima:

Dia 21 a Câmara Municipal estará entregando o honroso título de Cidadão Campo-Grandense às personalidades que fizeram por Campo Grande. Será uma noite de gala no Palácio Popular da Cultura.

Oitava:

Comentário lá das bandas de Dourados: O senador Pedro Chaves também vai entregar a rapadura. Isso poderá provocar crise na candidatura do ex-juiz Odilon de Oliveira, com quem o PRB havia selado aliança e indicado um bispo como vice. Pedro Chaves passou o final de semana na fazenda e retorna hoje a Campo Grande.

Nona:

Comenta-se que no Festival do Sobá na Feira Livre, tinha mais candidatos que eleitores. Os eleitores estavam caçados pelos candidatos. Teve gente que saiu de lá se queixando de dores nas costas de tantos tapinhas.

Décima:

O desembargador Paulo Fontes, do TRF-3, relator da “Lama Asfáltica”, deverá decidir quarta-feira (15/08), o destino do ex-governador André Puccinelli, do filho dele e do sócio do Instituto Ícone Dr. João Paulo Calves. Fontes é aquele que liberou André, quando da sua primeira prisão.

CHICOTADA DO DIA!

A Polícia Civil e o Ministério Público deflagraram hoje a operação “Saigon” contra o jogo-do-bicho. Durante a ação foram presos os chefes da quadrilha que movimentava 10 milhões por mês. A investigação comprovou que os bicheiros corrompiam funcionários públicos, principalmente agentes da força de segurança. A quadrilha tinha de tesouraria a plano de saúde para os cambistas. A operação e as prisões aconteceram no Rio de Janeiro e na Região dos Lagos, mas nada descarta que algo semelhante possa acontecer por aqui.

Meus amigos!

Dr. Zanata, pré-candidato do PTB; Meu amigo jornalista Dimas Braga; Carlos Naegele do Midiamax, que promoverá dias 3 e 23 de Setembro o primeiro debate entre os candidatos a governador do Estado. Aniversariantes do dia!…Nossa querida Babete Abuhassan; Rafael Nunes da Cunha e Dr. Marco Aurélio Rathier.

