As Dez Mais

De quinta-feira, 16/08/2018.

Primeira:

Descobriram que a “Dani Gaúcha” dona da ‘mansão-puteiro’ no Itanhangá Park, tem uma filial na 7 de Setembro chamada de “Casa das Brimas”.

Segunda:

Oscar Maroni, dono do maior “puteiro” de S. Paulo o Bahamas Hotel Club, vai ser candidato a deputado federal. Seu slogan: “Vamos botar ordem no puteiro”.

Terceira:

A carta malcriada do ex-juiz Odilon para o septuagenário senador Pedro Chaves foi um tiro no pé do PDT. O povo não gostou das grosserias típicas do ex-juiz.

Quarta:

Na imprensa de hoje Pedro Chaves disse que vai processar o ex-juiz pela agressão sofrida. Enquanto isso, no PDT todo mundo achando que tudo isso não vai dar nada.

Quinta:

Afastado da reeleição o senador Pedro Chaves se aproxima do candidato a governador Junior Mochi, do MDB.

Sexta:

Junior Mochi escolheu ontem sua vice. É a ex-secretária Tania Garib, mulher de trabalho e de discurso forte.

Sétima:

Quem também se retirou da política foi a deputada estadual Antonieta Amorim. Ela não se registrou como candidata à reeleição. Será coordenadora do MDB na Capital.

Oitava:

Foi julgado ontem um dos pistoleiros que matou o ex-delegado Paulo Magalhães. Tomou 18 anos de cadeia, mas por força de liminar conseguida por seus advogados junto ao TJMS, continuará em liberdade, mas monitorado por tornozeleira eletrônica.

Nona:

Eram três os pistoleiros que aceitaram a empreitada contra o ex-delegado Paulo Magalhães. Um já foi morto e teve o corpo desovado no Lixão. Outro está condenado a 18 anos de cadeia. Um terceiro será julgado dia 29. Detalhe: Ninguém bateu com a língua nos dentes.

Décima:

O secretário de Finanças da nossa Prefeitura, Pedro Pedrossian Neto, confirmou que o repasse do ICMS subiu 61,6%. No mês de julho foram repassados R$ 47,3 milhões. A administração do prefeito Marquinhos Trad (PSD) segue com fôlego para fazer mais obras, o que é bom pra todos nós.

CHICOTADA DO DIA!

Quem briga contra a Justiça quando ganha não leva. Ontem fiquei sabendo que chegou à 6ª Vara Criminal uma ordem de prisão contra camarada que vive enchendo o sado de ‘Raimundo’ e todo mundo. Pode ser que em setembro ele já esteja na Gameleira. Dizem que, se as outras broncas dele – que são muitas – estourar, o moço vai acabar indo do semiaberto para o cadeião num piscar de olhos.

Amanhã eu volto.

