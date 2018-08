As Dez Mais

Sexta-feira, 17 de agosto de 2018.

Primeira:

Os postos de gasolina estão em guerra de preços. O litro que estava caríssimo até a alguns dias atrás, literalmente despencou. Tem gasolina de R$ 4,04 e até por R$ 3,99.

Segunda:

O transporte coletivo continua sendo um problema. Já tivemos caso onde uma porta chegou cair no meio da rua. Ontem foi flagrado um ônibus com “pane seca” no meio da rua.

Terceira:

Segunda-feira pode ser o ‘Dia D’ para André Puccinelli. O TRF-3 vai julgar o mérito da questão que o mantém preso. André, mesmo ganhando a liberdade, não quer mais saber de política.

Quarta:

O Lago do Amor virou um lixão. Dá pena ver o que era antes e o que é agora. Um desrespeito à Natureza.

Quinta:

Bem que o Estado ou a Prefeitura deveriam fazer um acordo com a Universidade Federal para encampar o estádio Pedro Pedrossian que está abandonado e caindo aos pedaços.

Sexta:

O Facebook foi invadido pelos políticos que acham que, usando a ferramenta, não precisarão ir ao encontro do povo pedir votos. Dizem que vão ter uma decepção daquelas.

Sétima:

Estamos vivendo o “eclipse” político dos candidatos que se apagaram antes da disputa. Na Câmara, os vereadores Carlão, Papy, Otávio Trad, Cazuza e Willian Maksoud já jogaram a toalha.

Oitava:

Cazuza estava muito cotado para concorrer a uma vaga na Assembléia, mas preferiu tirar o pé do acelerador, ficar quietinho e voltar ao rádio. Motivo da desistência: falta de grana!.

Nona:

Camapuã está de luto com a morte de um peão de rodeios que arriscou tanto a vida em torneios, e acabou morrendo trabalhando o gado na fazenda da família. A morte consternou a cidade.

Décima:

Luíz Alberto Bastos Barbosa, assassino confesso da musicista Mayara Amaral, confessou numa audiência na 2ª Vara do Tribunal do Júri “Matou porque estava com o diabo no couro”.

CHICOTADA DO DIA!

Dizem que, lá pras bandas do bairro mais chique da Capital, empresária chegou em casa na madrugada depois de uma noitada daquelas, chamou o seu guarda e mandou que ele tirasse sua calça, a calcinha e o sutiã advertindo-o: “Pare de ficar usando minhas roupas!”.

MEUS AMIGOS!

Elder da Prefeitura de Campo Grande; Ariane, assessora de imprensa da Cassems; Domingos e Mauricélia, da Sasse; Meu amigo Djalma Lins, companheiro de Lions; Márcia Lolli Gheti e prof. Marcelo, ouvintes da 101.9; Dra. Isabela Albieri; Desembargadora Maria Isabel de Matos Rocha e Des. Francisco Gerardo de Souza, que se aposentaram do TJMS. Aniversariantes do dia!: Shirleide Moura, A sempre exuberante Marisa Valente e Soraia Nemir Faoro.

