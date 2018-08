As Dez Mais

Segunda-feira, 20 de agosto de 2018.

Primeira:

Debate na ‘Rede TV’ na sexta-feira foi mais uma noite de Bolsonaro. Ele deu um show diante dos fracos candidatos concorrentes à Presidência da República. De queda, pra terminar, deu uma espinafrada na candidata Copa do Mundo Marina Silva, e saiu do debate ‘mais presidente do que nunca’.

Segunda:

Junior Longo, do PSB, já botou o pé na estrada confirmando sua candidatura a deputado estadual. É um dos nossos melhores vereadores e tem encontrado receptividade à sua campanha. Foi no meu programa de hoje e repetiu a dose: Junior Longo é show.

Terceira:

Com segurança fraquíssima e muita desorganização a ‘Stock Car’ acabou em confusão, desclassificações e três atropelamentos. Quem não foi, não perdeu nada.

Quarta:

O Shopping Campo Grande virou freguês da ladrãozada. É a segunda vez que ladrões invadem suas lojas “de boa”. A administração do shopping segura a notícia o quanto pode, mas elas acabam vazando.

Quinta:

Tem 151 mulheres concorrendo nesta eleição a cargos de deputada federal e estadual, vices e suplentes. Esse contingente representa 30,7% das candidatas a estadual e 31,59% a federal.

Sexta:

Na Assembléia Legislativa a deputada Mara Caseiro virou a heroína da resistência. Perdeu duas colegas de bancada: Grazielle Machado e Antonieta Amorim. Elas estão fora da corrida eleitoral.

Sétima:

Zeca do PT, que estava sendo considerado o segundo voto para o Senado, depende hoje do aval do TRE/MS para registrar sua candidatura que foi impugnada. Se não reverter, Zeca poderá ficar fora da eleição neste ano, o que é uma pena.

Oitava:

Hoje o TRF-3 poderá julgar o mérito da ação que mantém preso o ex-governador André Puccinelli. Caso dê tudo certo, Puccinelli ganhará a liberdade, mas não mais concorrerá ao cargo de governador.

Nona:

Candidatura que está ganhando corpo é de Marcelo Migliolli a senador. Simpático, extrovertido e de conversa boa, Migliolli tem marcado presença na Capital e no interior. Por onde passa deixa marcas de um homem simpático, cordial, inteligente e preparado para disputar o cargo que postula.

Décima:

Enquanto isso, o Facebook continua invadido pela classe política, cada qual tentando chamar mais atenção que o outro. A ordem é agradar o eleitorado. Dentre essas invencionices o “Direto do Cafofo” do jornalista Antônio João reúne qualidade, verdades, e conversa franca, aliás, franca até demais.

Onde já se viu pais que deixarem de vacinar filhos contra pólio e sarampo?. Há lei obrigando os responsáveis à vacinação. O ‘Dia D’ que previa vacinação de 47 mil crianças imunizou apenas 12.220. Isso significa que 34.780 crianças estão correndo o risco de contrair essas doenças que já haviam sido riscadas do mapa e que podem deixar sequelas para o resto da vida. Não vacinar contra a pólio e o sarampo é crime.

Jornalista Andressa; Dr. Moacir de Freitas, ouvinte da 101.9 em Cuiabá-MT; Meu amigo Delano Freitas; Candidato a deputado estadual Gerson Claro que inaugurou sábado na Joaquim Murtinho o seu Comitê; Deputado Zé Teixeira que inaugurou na semana passada em Dourados seu Comitê de campanha; Minha amiga Tânia Mara Garib. Aniversariantes do dia!: Irmã Silva Vicellio, do São Julião; a belíssima Gislaine Brum e Ana Luiza Leal.

