As Dez Mais

Terça-feira, 21 de agosto de 2018.

Primeira:

Caiu o preço internacional do açúcar, e nossas destilarias sempre de olho no lucro, passaram a fazer etanol, que em consequência caiu o preço nos postos, passando a ser mais vantajoso que a gasolina.

Segunda:

Quem está feliz com os preços do minério de ferro e manganês deve ser o especulador grego Jorge Sorios. Poucos sabem, mas ele é o principal acionista da Vale do Rio Doce. Sorios, tempos atrás foi denunciado por integrar uma rede de tráfico.

Terceira:

O presidenciável Ciro Nogueira, do PP do Piauí, está livre da Lava Jato. A 2ª Turma do STF alegou mais uma vez que ‘depoimentos e provas fornecidos apenas por delatores são insuficientes para dar início a uma ação penal’.

Quarta:

Falando no coronelismo político nordestino, o irmão de Ciro, que é prefeito, está sendo acusado de desapropriar e mandar derrubar as antenas de duas emissoras de rádios que lhe deitavam o cacete.

Quinta:

Odilon de Oliveira, do PDT, que não queria em sua companhia pessoas denunciadas pela justiça, contratou para coordenar sua campanha o ex-vereador Paulo Pedra, cassado por compra de votos e expulso do mandato como se expulsa ‘sapo de galpão’.

Sexta:

Falando em Odilon, o TRE/MS manteve a multa contra ele por propaganda indevida. Vai ter que pagar nessa primeira autuação R$ 31,5 mil reais, pelo uso de outdoor antes da campanha.

Sétima:

No Rio de Janeiro, onde o Exército Brasileiro chegou intervindo achando que a coisa por lá seria “melzinho na chupeta”, só ontem passaram bala e mataram dois militares. No placar da violência de ontem foi 14 mortos pelo Exército e 2 militares mortos pelos traficantes.

Oitava:

Na Venezuela – que foi um dos países mais ricos da América do Sul – um frango congelado está valendo 1,5 milhão de bolívares. Maduro mandou cortar três zeros da moeda. O socialismo começado com Hugo Chávez liquidou a economia do país.

Nona:

No Jd. Das Macaúbas em Campo Grande, um ladrão estava tentando roubar a bomba d’água de uma casa. Foi flagrado pelo morador que botou a boca no mundo. Os vizinhos pegaram o larápio e deram-lhe uma memorável surra. Todo escalavrado foi levado direto para a Santa Casa e de lá pra cadeia.

Décima:

Passou hoje pelo programa BOCA DO POVO/FM-101.9 o Dr. Ricardo Ayache, que mais uma vez conseguiu colocar a CASSEMS entre as mil melhores empresas do País, e como a melhor operadora de Saúde de MS. Nas mãos do competentíssimo Ayache, isso já está se tornando rotina.

CHICOTADA DO DIA!

Quando a empresa aérea Amaszonas Paraguay começou fazer Campo Grande/Assunción, anunciou-se com estardalhaço a rota aérea. Agora, a empresa sem passageiros, resolveu retirar seus aviões que passaram fazer a rota através de São Paulo ou Rio de Janeiro, e não apareceu ninguém protestando contra essa retirada. Isto é Mato Grosso do Sul.

MEUS AMIGOS:

Aniversariantes do dia!: A bela Rita Freire Ancelmo; Aluísio Lessa Coelho Filho e Dr. Wilson Ayach.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuui.

Comentários