As Dez Mais

Quarta-feira, 22 de agosto de 2018.

Primeira:

Paulo Pedra tem a síndrome do Mick Jagger: é um pé-frio. Onde chega seca até pimenteira; onde pisa não nasce mais grama. Quem pega esse tipo de fama nunca mais se livra dela.

Segunda:

Se você não acredita em catiça ou mau-agouro preste atenção: Pedra chegou ontem ao PDT, e ontem mesmo o CNJ mandou tirar a escolta de federais do ex-juiz. Esse é apenas um indício.

Terceira:

Gozadores dizem que Odilon deve ter escolhido o Paulo Pedra pela competência de ser “ex”. Pedra é: ex-cartorário, ex-dono de fábrica de calcinhas e soutiens, ex-secretário do Bernal, ex conselheiro do Puccinelli e ex-vereador, tendo sido expulso da nossa Câmara pela Justiça, como se expulsa ‘sapo de galpão’.

Quarta:

Numa entrevista que havia dado tempos atrás para o site Midiamax, Odilon disse que “Se lhe retirassem a escolta teria que mudar para a Romênia”. Se não mudar agora que retiraram, tudo o que dizia, inclusive que corria risco de vida, não passou de ‘marketing’ pessoal.

Quinta:

Anunciado um novo Refis da Prefeitura de Campo Grande. 80% nos juros de dívidas tributárias vencidas até dezembro de 2017. Se a Câmara aprovar vai ser legal para quem está inadimplente colocar suas contas em dia. A meta é arrecadar R$ 25 milhões.

Sexta:

Em Campo Grande desde a madrugada cai uma chuvinha mansa. A Primavera começa daqui a um mês. O inverno começa a se despedir com chuva abençoada para a agricultura e a pecuária. Hoje é um dia excelente pra ‘quem pode’ ficar na cama.

Sétima:

O Ministério Público Federal está de olho no Hospital Universitário. Dizem que tem muita gente trabalhando 30 horas e recebendo como 40 horas trabalhadas. Um passarinho me contou que, se a investigação avançar, vai ter muito choro e ranger de dentes.

Oitava:

É muita ‘cara-de-pau’. Depois que o PODEMOS fez a vereadora Enfermeira Cida, de ‘gato e sapato’, agora quer a vaga dela na marra. Não aguentando mais ser tratada como inferior, Cida saiu do Podemos e foi para o PRÓS. Pessoal do PODEMOS deviam se envergonhar de pedir a vaga da vereadora.

Nona:

Antônio João Hugo Rodrigues foi ao Cartório Ayache e registrou escritura pública que, ganhando para deputado estadual, vai entregar seu salário para entidades. Candidato pelo PTC, AJ virou “o cara”.

Décima:

Comenta-se que o ditador Nicolás Maduro tem esvaziado as prisões soltando seus piores bandidos desde que venham para o Brasil. Em Pacaraíma, Roraima, brasileiros deram um “corridão” nos venezuelanos que assaltaram um comerciante. Ou o Brasil bota ordem nessa bagunça, ou além dos nossos bandidos teremos que aguentar outros de fora que se misturam à horda de refugiados do país vizinho.

CHICOTADA DO DIA!.

Dizem que tem ‘gato na tuba’ no convênio Depen/Agepen, que carreou ‘um milhão’ para a compra de tornozeleiras eletrônicas de monitoramento de detentos. O Ministério Público Federal analisa a compra de tornozeleiras que ficaram sem uso. A Spacecom Monitoramento S/A, teria faturado nessa 900 mil em verba federal e 100 mil do Governo do Estado. Isso é um ‘relaxamento total’.

MEUS AMIGOS!

