As Dez Mais

Quarta-feira, 23 de agosto de 2018.

Primeira:

Fim melancólico para aquela que já foi uma brilhante carreira política vitoriosa. Paulo Salim Maluf está doente, cassado e preso. Entrou para o chamado “Crepúsculo dos deuses”.

Segunda:

O dólar fechou ontem valendo R$ 4,50. Considerando o IOF a cotação girou entre R$ 4,25 e R$ 4,29. A culpa agora culpam a indecisão política da campanha.

Terceira:

O Lions Clube Sul de Campo Grande preparado para ser mostrado no Desfile Cívico de 26 de agosto. Será uma grande apresentação. Acreditem.

Quarta:

O deputado João Grandão, do PT, caiu nas malhas da Procuradoria Geral Eleitoral, que pediu para que não aceitem o seu registro de candidatura. Foi confirmada sua condenação em ‘segundo grau’ como um dos envolvidos na Máfia das Sanguessugas. João disse que vai recorrer.

Quinta:

Zeca do PT tirou da sua página a figura e o nome do seu amigo ex-presidente Lula. Bolsonaro visitou ontem Presidente Prudente vestindo jaqueta clara com colete à prova de balas. São os fatos da política de ontem.

Sexta:

A amargosa de ontem ficou por conta do vídeo gravado pelo Tabosa, do SISEM, pedindo votos para o Dagoberto Nogueira. A cena foi patética: Tabosa dando uma de ‘Homem do Baú’ e o Dagoberto de ‘papagaio de pirata’.

Sétima:

Ciro Nogueira passou ontem por aqui como um meteoro. Prometeu tirar o nome de todo mundo do SPC caso se eleja presidente da República.

Oitava:

Desesperado com a atitude do CNJ que lhe tirou a segurança 24 horas que era feita por policiais federais, o Dr. Odilon passou a tarde de ontem postando ‘bravatas’ no Facebook, deixando nas entrelinhas os mesmos ataques que fez ao senador Pedro Chaves.

Nona:

Pesquisa DATAFOLHA mostrou Lula com 39% das intenções de voto. Sem ele, a pesquisa mostrou Jair Bolsonaro com 22%. Embora a Rede Globo não diga, dá pra ver o Bolsonaro cercado de gente aonde quer que ele vá. Já os outros andam no meio de uma “meia dúzia” que cabem num fusca.

Décima:

Pérola do Facebook: “Quando 35% das pessoas aceitam votar em alguém preso, logo se vê que o problema do Brasil não são os políticos, mas o povo!”.

CHICOTADA DO DIA!

Família abastada ficou ‘abestalhada’ quando surgiu do nada uma filha que não estava participando da herança. O casal de filhos que estavam comandando tudo tiveram que abrir espaço pra moça. O pai, lá de fora, mandou reconhece-la sem pestanejar. A “Candinha” me disse, que podem aparecer mais herdeiros para ocasionar um ‘descabelamento’ total.

Meus amigos!.

Rocha, do Restaurante Hong Kong; Alexandre Bossay; Dr. José Goulart Quirino; Dr. Wilson Matos, de Marilia; Pra. Márcia de Aquidauana; Alfredo Zamlutti – o Barão -; Chileno, um dos melhores fotógrafos do mundo. Aniversariantes do dia!

Ex-deputado Antonio Carlos Arroyo; Isamara Hardoim e nosso querido Junior Mochi, candidato a governador pelo MDB.

