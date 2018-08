As Dez Mais

Sexta-feira, 24 de agosto de 2018.

Primeira:

Uma família domina os pontos estratégicos da SEMADUR. O Ministério Público já recebeu a lista dos familiares que juntos ganham R$ 104,5 mil por mês.

Segunda:

O MP já possui a lista da poderosa família da SEMADUR, e num acordo entre o prefeito Marquinhos Trad e o Ministério Público estabeleceu-se o fim do nepotismo no serviço público municipal.

Terceira:

Em 2019 o nepotismo na Prefeitura de Campo Grande acaba. Um documento está sendo repassado aos servidores para que indiquem ou não a existência de parentes. Assinado e devolvido, esse documento servirá futuramente para incriminar quem mentir ao responder.

Quarta:

O PODEMOS foi despejado pela segunda vez. Do primeiro aluguel o partido demorou 4 anos para quitar a dívida de aluguel, mas deixou a dona do imóvel com os IPTUs atrasados. O partido continua com a mala nas costas.

Quinta:

Candidato que acreditar que será eleito usando o Facebook vai quebrar a cara. Eleição exige que o candidato ponha o pé no chão, visite o eleitor e peça votos. Fora disso, nada funciona.

Quinta:

O ex-deputado Paulo Estevão, do PODEMOS, desistiu de sair candidato a deputado federal. O partido não tem dinheiro para custear as mais essenciais necessidades.

Sexta:

Domingo vai fazer frio de ‘rengar’ o ‘cusco’. Frio daqueles de fazer pinguyim tomar conhaque pra aguentar a baixa temperatura. É o que promete a meteorologia. Dizem que poderá fazer 4 graus.

Sétima:

Um helicóptero que era do PCC foi colocado à disposição da polícia de Mato Grosso do Sul. A aeronave está em dia e bem conservada. Duro será mantê-la, porque o Governo do Estado voa com essas aeronaves cauteladas até que elas se acabem. Dias atrás uma delas deixou cair um banco em pleno centro da cidade.

Oitava:

O presidenciável Ciro Gomes aderiu ao charlatanismo político. Tem prometido que se ganhar vai tirar o nome de todo mundo do SPC. Disse num programa de TV que acompanhou o Lula por 16 anos e se preciso for vai formar uma brigada pra tirar o Lula da cadeia para dar-lhe asilo político. Isso é formação de quadrilha.

Nona:

João Grandão, envolvido na Máfia das Sanguessugas e condenado em segundo grau; Zeca do PT, condenado na “Farra da Publicidade”. Os dois podem não concorrer ao atual pleito eleitoral por não conseguirem registrar a candidatura.

Décima:

O prefeito de Costa Rica, Waldeli Rosa, virou coordenador do MDB e já está escangalhando a campanha do Mochi. O Junior Mochi ‘manda’ e ele ‘desmanda’. Virou a “salamandra” do MDB. Depois brigam querem desmentir o meu ditado que diz: “Deus faz o político e o diabo lhe dá o assessor”.

CHICOTADA DO DIA!

A Justiça Federal de São Paulo cautelou para o Governo do Estado um helicóptero Bel Jet Ranger, confiscado do megatraficante Juan Carlo Abadia. A aeronave está guardada no hangar do Estado sem sair do chão devido os custos de manutenção. Isso mostra que o “crime organizado” tem poder financeiro maior que o Estado que “o” combate. Um paradoxo que quem ouve não entende.

MEUS AMIGOS!

Pastor Paulo Santos; Mj. Penrabel que receberá dia 27 na nossa AL a Medalha do Mérito Adib Massad; Vereadora: Vilma Felini, de Sidrolândia; Ver. Chicão de Corumbá; Meu amigo Ninho empresário da dupla Jads & Jadson.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

Nossa querida Rosa Maria Pedrossian; A sempre risonha Tânia Gaviglia, e Dr. Marcelo Fortes.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuuui.

Comentários