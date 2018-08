As Dez Mais

Segunda-feira, 27 de agosto de 2018.

Primeira:

Cheiro de maracutaia e favorecimento, é o que dizem as fontes do MDB, em relação à denúncia contra Alcides Bernal, enquadrado como “ficha suja” e que parece estar conseguindo acochambrar o registro da sua candidatura.

Segunda:

O MDB promete que, se ac Procuradoria Eleitoral insistir em considerar improcedente a impugnação do candidato, deferindo sua candidatura, vai botar a boca no mundo e pedir providências maiores pelo desrespeito à Lei da Ficha Limpa.

Terceira:

E como uma coisa puxa a outra, o PT que tem casos idênticos com os candidatos Zeca, considerado o segundo voto a senador, e do deputado estadual João Grandão, estão na base do “Se derem pro Bernal eles também querem”.

Quarta:

A Procuradoria Eleitoral está entre a cruz e a caldeirinha. Se der pro Bernal, vai ter que dar pra todo mundo, e se “o” fizer vai desrespeitar a Lei da ‘Ficha Limpa’, e poderão os procuradores responder pelo descumprimento à lei.

Quinta:

Público reduzido no Desfile Cívico que comemorou ontem os 119 anos de emancipação político-administrativa de nossa Capital. O ‘friozão’ de 10 graus fez muita gente ficar debaixo dos cobertores. Mesmo assim a Polícia Militar estimou a presença de aproximadamente 8 mil pessoas.

Sexta:

Falando em aniversário de Campo Grande, distribuíram uma propaganda do candidato a governador Odilon de Oliveira, do PDT, cumprimentando nossa cidade pelos 109 anos. Na propaganda ele está com “dez” anos de atraso. Deve ser erro de assessoria.

Sétima:

Falando nele, Odilon está transitando do Candomblé ao evangelismo. Foi na ‘Marcha para Jesus’, só que cercado por seguranças, como se não acreditasse no Poder Divino. É como diz o ditado árabe: Confie em Deus, mas amarre o seu camelo”.

Oitava:

Junior Mochi está sendo criticado dentro do MDB pela sua voz que não infunde autoridade. “Ele tem que deixar de ser presidente da Assembléia e assumir como candidato ao Governo do Estado” disseram seus críticos.

Nona:

Longe de tudo isso, quem está andando com botas de 7 Léguas interior afora é o deputado estadual Zé Teixeira, hexacampeão de votos e que disputa seu ‘hepta-mandato’. Zé é pelo ditado: “Cobra que não anda, não engole sapo”.

Décima:

Em Terenos o prefeito Barraco promete fazer um “espaçoporto” para as naves interplanetárias que estão chegando àquele município. Como a cidade não ganhou nada da prefeitura até agora, um ‘espaçoporto’ seria uma obra barata e atraente para os futuros seres intergalácticos.

CHICOTADA DO DIA!

Político de poucos votos e que aparece de 4 em 4 anos como candidato, já estaria ‘afivelando malas’ para passar alguns dias na Europa com a esposa, com dinheiro da campanha que pretende não gastar. Como dizia meu saudoso amigo Tolentino Arantes, de Rochedo: “Dinheiro de trouxa é matula de malandro”.

