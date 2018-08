As Dez Mais

Terça-feira, 28 de agosto de 2018.

Primeira:

Pode sair hoje em Brasília o documento que autorizará ao ex-senador Delcídio do Amaral, hoje no PTC, concorrer ao Senado nesta eleição. Se sair o documento, tudo muda novamente no quadro da nossa política.

Segunda:

Charge que está fazendo sucesso no Facebook desde ontem: Robin diz a Batman que “Bolsonaro não gosta de gays”. Batman estapeia Robin e lhe diz “Você está procurando um político honesto ou um namorado?”.

Terceira:

O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) deferiu a candidatura à Câmara Federal da vereadora Enfermeira Cida.

Quarta:

Dia 3 de setembro, segunda-feira, o TRF-3, vai levar a julgamento o mérito do ‘habeas-corpus’ do ex-governador André Puccinelli (MDB), que está preso há 45 dias. Se tudo der certo, André poderá sair da cadeia e até ser candidato a deputado federal.

Quinta:

Junior Mochi é o candidato a governador definitivo do MDB. Nesse aspecto o quadro político não sofrerá nenhuma nova mudança.

Sexta:

PSB, PROS, E PMB vão passar “duros” a eleição deste ano. É que eles não apresentaram a prestação de contas à Justiça Eleitoral. O prazo expirou em 30 de abril.

Sétima:

Guerra das pesquisas deixa o eleitor perdido. O IBOPE apurou que o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) lidera a corrida eleitoral com 39%. Em segundo, com 15 pontos abaixo está Odilon de Oliveira.

Oitava:

A turma do PDT contratou um Instituto chamado “Resultado” que mostrou Odilon liderando com 16,25% e Azambuja com 12,75%. Esse “resultado” agradou o ex-juiz.

Nona:

As cidades de Rio Nego, Novo Horizonte do Sul, Taquarussu, Caracol, Douradina, Figueirão, Rochedo, Jateí, Alcinópolis, Corguino e Paraíso das Águas, o que arrecadam não dá pra pagar nem a folha dos servidores. A melhorzinha é Paraíso das Águas, que apresenta déficit de 28% nas contas mensais.

Décima:

Começaram pagar a primeira parcela do 13º salário aos aposentados do INSS. São 298 mil beneficiários que receberão R$ 230 milhões. O calendário de recebimento termina no próximo dia 10.

CHICOTADA DO DIA!

Invasões indígenas num estado agropecuário como o nosso causam turbulências. Cerca de 100 índios ‘guarani-kaiová’ invadiram uma fazenda em Caarapó. Estavam pintados pra guerra e armados com facas, facões, arcos, flechas, bordunas, tacapes e até estilingues. A PM chegou e desceu a borracha. Um deles, armado de faca, sonhou em enfrentar a força policial. Tomou umas borrachadas e acabou no xilindró.

