As Dez Mais

Quarta-feira, 29 de agosto de 2018.

Primeira:

Bolsonaro enfrentou a bancada do Jornal Nacional e mais uma vez deu show. Começou ironizando ao dizer que o local parecia um alvo de artilharia fazendo Willian Bonner e sua colega Renata Vasconcelos fechar a cara.

Segunda:

Willian e Renata centraram fogo em Bolsonaro, mas se deram mal. Renata perguntou a ele se mulher devia ganhar menos que o homem. O candidato foi elegante, mas deixou a entender nas entrelinhas que Renata ganha menos que Bonner.

Terceira:

Instalou-se o nervosismo na entrevista porque Renata faz o mesmo serviço que Willian Bonner, só que ganha 4 vezes menos. Ela 200 mil e Bonner 800 mil. Isso já está nas redes sociais.

Quarta:

No último “round” Bonner voltou ao ataque sobre a Ditadura Militar e Bolsonaro deu nele o mesmo cruzado que já havia dado na Globo. Relembrou o editorial de Roberto Marinho apoiando os militares e perguntou a Bonner: “Na sua opinião. o Dr. Roberto era um ditador ou um democrata?”. Não houve resposta.

Quinta:

O candidato a governador Odilon de Oliveira, do PDT, amanheceu com uma má notícia debaixo da porta. Seu primo, que está morando em Cuiabá, e que chefiou o cartório da Vara onde Odilon foi titular, denunciou que o ex-juiz inventava bens apreendidos e manipulava autorização de escutas. A notícia é da Folha de S. Paulo.

Sexta:

Gedeão, o primo de Odilon, disse para a “Folha” que o ex-juiz concedia à Polícia Federal autorizações genéricas de interceptações telefônicas, abrindo espaços para gravações clandestinas, e superlativava dados fornecidos à imprensa sobre apreensão de bens, além de abrir inquéritos com base em cartas anônimas para legalizar gravações clandestinas.

Sétima:

Dizem que o pior sobre Odilon está por vir, especialmente quando as reportagens começarem escarafunchar as cautelas de bens apreendidos. A “Folha” disse que voltará com novas informações.

Oitava:

A ALMS deverá pedir providências sobre a invasão de índios em fazenda de Caarapó. O assunto promete borbulhar. A nova invasão requer providências urgentes. A bancada ruralista da Assembléia quer providência e desocupação imediata.

Nona:

A população campo-grandense é de opinião que o prefeito Marquinhos Trad (PSD), deixe de colocar dinheiro bom sobre o maquinário ruim e obsoleto do antigo relógio da 14. O relógio parou de funcionar depois de 12 horas de inaugurado.

Décima:

A prefeita de Miranda Marlene Bossay, que era andrezista, resolveu ‘azambujar’. O prefeito Edson Estefano Takazono, também andrezista, “azambujou”. Na ausência de Puccinelli o MDB começou desidratar. O eleitorado sul-mato-grossense não quer cometer o mesmo erro cometido na Prefeitura de Campo Grande, quando colocaram um prefeito inexperiente que acabou com a cidade. Azambuja é uma escolha segura, estão dizendo os eleitores.

CHICOTADA DO DIA!

Sirigaita que ganhou cargo público por ter sentado no colo do chefe, resolveu fazer jogo duplo flertando com o motorista do poderoso. Revoltado com a traição o chefe demitiu os dois para mostrar quem realmente manda.

