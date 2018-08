As Dez Mais

Quinta-feira, 30 de agosto de 2018.

Primeira:

O ex-juiz Odilon de Oliveira, candidato a governador do PDT, está derretendo como se fosse gelo depois das reportagens sobre sua vida profissional como juiz federal. A primeira reportagem saiu no Boca do Povo de 19 de agosto, e a “coisa’ não parou mais.

Segunda:

A reportagem de ontem publicada pela Folha de São Paulo sobre Odilon apressou o derretimento da candidatura do ex-juiz. O jornalista Rubens Valente foi o autor da matéria.

Terceira:

Hoje Odilon é notícia em todos os sites e jornais. No ‘Correio do Estado’ a manchete de capa é: “Odilon é acusado de vender sentença e manipular escutas”. No MidiamaxDiário a manchete é: “Odilon inventa bens apreendidos, diz ex-assessor”.

Quarta:

Odilon está sendo acusado pelo primo por ele nomeado para secretariá-lo na 3ª Vara da Justiça Federal, e que é acusado de dar um desfalque milionário em dólares apreendidos. Jedeão está negociando uma “delação premiada” que poderá colocar Odilon em situação mais difícil do que ele já está.

Quinta:

As acusações contra o ex-juiz são gravíssimas, cabendo – e é o que todos esperam – uma rigorosa investigação por parte do CNJ. Odilon poderá – se considerado culpado – perder seus vencimentos como juiz aposentado, e acabar na cadeia.

Sexta:

Para encerrar o assunto do Odilon por hoje. Ele está sendo acusado da venda de sentenças, manipulação de escutas telefônicas ilegais. No PDT reina neste instante um mutismo incompreensível sobre o assunto. Politicamente as denúncias acabam com a fama de justiceiro e de bom moço do candidato.

Sétima:

Hoje tem Marina Silva no Jornal Nacional. Já passaram por lá: Ciro Gomes e Jair Bolsonaro. Novidade nenhuma. Audiência baixíssima.

Oitava:

Dia 3 (Segunda-feira), a partir das 8 da noite, a FM-101.9 estará transmitindo com exclusividade para rádio nesta Capital o Debate entre Governadores promovido pelo site MIDIAMAX. Não percam.

Nona:

Prefeitura e governo já com o 13º dos servidores garantidos. Amanhã o Governo do Estado deposita 450 milhões do pagamento deste mês, que poderá ser sacado no sábado. A prefeitura ainda não liberou data para depósito do salário de agosto.

Décima:

No vizinho Mato Grosso as coisas também andam difíceis. Em 3 anos e meio 7 secretários foram pro xilindró e outros 4 afastados por irregularidades. O governador Pedro Taques, procurador da República aposentado, repete o mesmo discurso usado pelo ex-presidente Lula afirmando que “Não sabia de nada”, mas Mato Grosso se contorce com a escolha equivocada do que, nos discursos, prometia ser o melhor dos melhores governadores que aquele estado já teve.

