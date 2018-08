As Dez Mais

Sexta-feira, 31 de agosto de 2018.

Primeira:

É bem possível que o PDT esteja usando o chamado “fogo amigo” para denunciar o ex-juiz Odilon de Oliveira. O partido está dividido. Dois grupos disputam a hegemonia pedetista: os contra e os pró-Odilon.

Segunda:

A resposta de Odilon foi considerada fraca pelos estrategistas. Esperava-se que ele viesse de ‘garfo e faca’, mas o ex-juiz se mostra neste instante “mais juiz que candidato”. Diante de tudo isso, Odilon continua sofrendo severa desidratação.

Terceira:

Segunda-feira que pode ganhar liberdade é o ex-governador André Puccinelli. O TRF-3 vai julgar o mérito do ‘habeas corpus’ impetrado a seu favor. É possível que o sofrimento de André se acabe.

Quarta:

A notícia que Odilon virou réu se espalhou como um rastilho de pólvora. As denúncias de favorecimento e venda de sentenças fizeram um buraco no casco da galera pedetista.

Quinta:

Começa hoje a ser exibida no rádio e nas televisões o Horário da Propaganda Eleitoral Gratuita. Ela terá dois blocos de 25 minutos. Segunda, quarta e sexta para governadores, deputados estaduais e senadores. Terças, quintas e sábados para deputados federais e presidentes da República.

Sexta:

Nas rádios a Propaganda Eleitoral Gratuita acontecerá das 6:00 às 6:25h e das 11 às 11h25. Na televisão das 12h às 12h25 e das 19h30 às 19h55.

Sétima:

A OAB/MS resolveu meter a mão no bolso e construir a Sala de Estado Maior para abrigar presos que tenham curso superior. Atualmente em nosso estado existem 5 advogados presos.

Oitava:

Doido, muito doido, um adolescente vom o diabo no couro com três laçadas no rabo,agrediu a mãe adotiva, rasgou dinheiro e comeu partes de uma Bíblia. O fato aconteceu na Vila Olinda, em Campo Grande. Esse é “doido” mesmo.

Nona:

O Dr. Bruno Cezar da Cunha Teixeira, da 3ª Vara Criminal, rejeitou representação criminal proposta pelo MPF contra o ex-governador André Puccinelli e outros 40 réus. O juiz considerou a denúncia “inepta” que traduzindo para o linguajar comum seria “ininteligível, burra, descabida”.

Décima:

A candidata a deputada estadual Eliane Recalde (PODEMOS) teve sua candidatura rejeitada pelo TRE/MS, porque ela não estava filiada ao partido. Essa seria a primeira vez que Eliane iria participar de uma disputa eleitoral.

