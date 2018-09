As Dez Mais

Segunda-feira, 03 de setembro de 2018.

Primeira:

Faltam 19 dias para a Primavera. Ela começará dia 22 próximo. Tivemos um inverno chuvoso e frio o que não é costumeiro aqui no Centro-Oeste. As baixas temperaturas que por aqui chegaram deverão permanecer até domingo e estarão variando entre 12 e 33 graus. Amanhã a temperatura deverá cair mais em relação à de hoje.

Segunda:

O TRF-3 deve julgar hoje o mérito do ‘HC’ do ex-governador André Puccinelli (MDB). A rejeição da denúncia feita pelo Ministério Público Federal, pode ser prenúncio que Puccinelli deverá ser solto. Se tudo sair direitinho o MDB irá pressioná-lo para que concorra a deputado federal. Se isso acontecer, o panorama político atual vai mudar novamente.

Terceira:

Está sendo velado na Câmara de Campo Grande o corpo do ex-vereador Frederico Valente. Foi vereador de 89/93. Era engenheiro, foi professor da UFMS, participou da instalação do primeiro servidor de internet no estado. Trabalho no Ministério da Integração Nacional, era um empreendedor nato que irá deixar saudades.

Quarta:

Mega-sena, concurso 2074 de sábado saiu para 2 apostas ganhadoras, R$ 22.327.541,33. Dezenas sorteadas: 08-18-23-37-42- e 58. Quem fez a Quina vai receber 172 apostas ganhadoras, R$ 19.405,99. As 8812 apostas ganhadoras, que fizeram a Quadra vão receber R$ 541,11 790 reais cada. Próximo sorteio será na quarta-feira.

Quinta:

Thiago Rocha palestrante e cientista alimentar disse em entrevista que “Todo refrigerante é cancerígeno e quem toma está correndo risco de vida”. Disse mais: “Os ‘zero’ são 18 vezes piores para a saúde”. Alertou também: “O leite ‘de caixinha’ (UHT), passa por superaquecimento, matando as bactérias boas, ficando apenas a da tuberculose e coliformes fecais”. Alertou que quem bebe esse tipo de leite está ingerindo: água oxigenada e formol, produtos altamente cancerígenos.

Sexta:

O candidato a senador Nelsinho Trad, do PTB, deu uma renovada na “cremalheira”. Está exibindo dentes maiores e branquíssimos que lhe deformaram o sorriso. Quem fez errou na dose, mas o candidato queria dar uma impressionada nos eleitores. Acabou exagerando na dose.

Sétima:

Caminhoneiros prometem parar novamente no dia 9, contra o aumento de 13% no óleo diesel. Só que desta vez, a população que experimentou um tarifaço na primeira greve, não deverá apoiar a nova paralisação.

Oitava:

Camapuã está andando de lado na atual administração municipal. O município não vê obras, mas se farta de rolos feitos dentro da prefeitura. A ausência de formação intracromossomial do prefeito e seus secretários, indica que a cidade vai continuar estagnada até a próxima eleição.

Nona:

Um “cassininho” que funcionava no centro de nossa Capital, na “cara” da Deops, foi fechado numa blitz da PM. Foram apreendidas 18 máquinas caça-níqueis. Uma mulher de 29 anos e um homem de 73 foram autuados em flagrante. Dizem que isso é apenas o começo.

Décima:

Hoje é dia de Debate entre os candidatos ao Governo do Estado. Começará às 20 horas e a FM-101.9 fará a transmissão do evento promovido pelo Midiamax. É bom não perder e ficar ligado para escolher bem o candidato que deverá governar Mato Grosso do Sul nos próximos 4 anos.

CHICOTADA DO DIA!

O Ensino Fundamental faliu de vez. Alunos não mais se preocupam em passar de ano, porque estão sendo obrigados a passar. Nacionalmente privilegia-se a burrice e o desaprendizado. Estão assassinando a Língua Portuguesa, a ‘Última Flor do Lácio”. É possível encontrar até jornalistas que escrevem “Cebola” com “ésse” e ‘sapo’ com“cê-cedilha”. No País onde se privilegia tudo o que não serve à sociedade, nada mais assusta. Dias atrás um preso se inscreveu para concurso da PM. Outro insiste em ser Presidente da República. Isso aqui, já prestou. Se ninguém botar ‘ordem e progresso’ na ‘bagaça’ vai explodir.

Meus amigos!

Tem. Cel. Calixto; Alessandra Ramos; Marinalva Pereira; Juninho Bill; Cris Farias.

Aniversariantes do dia!: Nosso querido vereador Chiquinho Telles; Jane Abuhassan e Carlito Nahas e nossa querida prefeita Marlene Bossay de Miranda.

Amanhã eu volto!.

Comentários