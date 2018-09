As Dez Mais

Terça-feira, 04 de setembro de 2018.

Primeira:

O TRF-3 negou ontem provimento ao mérito do ‘habeas corpus’ impetrado em favor do ex-governador Dr. André Puccinelli. Ele seguirá preso.

Segunda:

Comenta-se que o problema, que não era tão grave, agravou-se devido aos vários erros de pedidos de liberdade impetrados pelos seus advogados de defesa.

Terceira:

Uma autoridade jurídica me disse que a técnica utilizada pela defesa de Puccinelli, não deveria ter sido a de discutir mérito em habeas corpus, porque isso obriga o Tribunal a coletar provas, que é uma tarefa de juízo de 1º grau.

Quarta:

A produção de petróleo caiu em julho pela segunda vez consecutiva diante do mês anterior. Os dados são da ANP (Agência Nacional do petróleo). A queda foi de 0,6% e recuou 1,8% se comparada a julho.

Quinta:

A queda na extração de petróleo significa maiores importações em dólares. A produção dos campos mais antigos em exploração, como na Bacia de Campos por exemplo, está desabando. Isso significa que continuaremos pagando gasolina e diesel mais caros.

Sexta:

O novo Refis da Prefeitura que começou ontem, está atraindo muita gente. O desconto compensa. Na quitação à vista, desconto de 80% na atualização monetária e juros de mora. Corra e aproveite.

Sétima:

Um pittbull está sendo doado pelo seu proprietário. O filhotão, roeu as beiradas do carro do seu dono – uma BMW – que fez orçamento para conserttar o carro e quase caiu de costas quando lhe apresentaram a conta: quase 43 mil reais.

Oitava:

O médico bebum que atropelou um carro com sua Mercedes-Benz, matando uma pessoa, é um cidadão “costas quentes”. Tem negócios com o Detran e é sogro de um deputado estadual que é candidato a Câmara Federal. Advinhem no que vai dar ter ele matado a jovem. Quem adivinhar ganha um doce.

Nona:

No Debate/Midiamax de ontem ninguém quis dar botinadas. Foi um encontro mais social que político entre os que participaram do acontecimento. Esperava-se muito, mas não aconteceu nada. No final, todos saíram abraçados e acabou a conversa.

Décima:

No Paraguai a Senad jogou a “tarrafa” e prendeu 8 traficantes: Juliano Gardel Darós, Clênio Tonczac, Márcio Ferrare, Elizandra de Vargas Camargo, Dalva Fernanda Ribeiro, Vilmar Ferrari Marque, Rodrigo Gomes e Ray Enrique da Silva, todos procurados no Brasil por tráfico e homicídio. Apreendidos: 4 caminhonetes, 4 caminhões, 4 barcos e 1 jetsky, armas, munições e aparelhos radiocomunicadores.

O treinamento do juiz Odilon para não deixá-lo com a aspereza de um juiz em seus discursos políticos acabou por desfigura-lo. Está falando macio demais para quem deseja governar um Estado. O erro da falta de autoridade na voz tem desencantado que ouve Odilon nos horários da ‘Propaganda Eleitoral Gratuita’. Dá tempo de mudar, mas o estrago está feito.

