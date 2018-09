As Dez Mais

Quarta-feira, 05 de setembro de 2018.

Primeira:

O STF foi autorizado pelo ministro Edson Fachin, a abrir inquérito para investigar o ministro da Segov, Carlos Marun, que caiu na Operação Registro Espúrio, que investiga fraudes no Ministério do Trabalho.

Segunda:

Renato Araújo, coordenador-geral de Registro Sindical, teria fechado acordo de ‘colaboração premiada’ com a PGR, dando detalhes do funcionamento do esquema no Ministério do Trabalho sobre registros sindicais.

Terceira:

Estudo recentemente na nossa Câmara de Vereadores, mostrou a existência da chamada “Guerra das Indicações”. Da mesma forma, na Assembléia, foram aprovadas muitas leis, a maioria inócuas.

Quarta:

A nossa vereança descobriu um novo “filão”: as rotatórias. Na Avenida Desembargador Dr. Rui Garcia Dias, uma rotatória foi batizada com o nome do saudoso Dr. Fadhel, criando uma confusão danada à localização de endereços.

Quinta:

O Dr. Odilon de Oliveira visitou ontem a redação da ‘Boca do Povo’. Estava cansado, mas bem-humorado. Falou sobre a experiência de ter participado do Debate/Midiamax e disse estar se preparando para o debate do próximo dia 23.

Sexta:

A Petrobrás subiu hoje 1,68% na gasolina das refinarias. Em um mês a gasolina subiu 13,38%. Desde que começou essa política de combustíveis dolarizados a gasolina já subiu 67,93% e o diesel 69,46% nas refinarias. A previsão é que ela aumente até o final deste ano 8,5%, quase o dobro da inflação prevista que é de 4,17%. O etanol já acumula alta de 9,8%.

Sétima:

Na tarde de ontem um motorista sofreu um infarto enquanto dirigia, colidindo seu carro contra um obstáculo defronte a um Ceinf do estado, no Parque dos Poderes. Felizmente, uma enfermeira funcionária do Ceinf, vendo a situação, atendeu o infartado dando-lhe os primeiros socorros até que o Samu chegasse, salvando a vida daquele senhor. À essa heroína anônima nossos parabéns!.

Oitava:

Hoje é dia de fazer uma “fezinha” na Mega-Sena até as 18hs. O prêmio será de R$ 20 milhões. A aposta mínima custa R$ 3,50. A probabilidade de acerto é de ‘uma’ em 50 mil.

Nona:

O ex-senador Delcídio do Amaral, do PTC, está em Brasília atrás de uma liminar que o possibilite disputar o pleito eleitoral ainda neste ano. É a pressa de Delcídio contra a morosidade da Justiça.

Décima:

No Paraguai bandidos substituíram 45 fuzis do tipo FAL (Fuzil Automático Leve) por 15 armas idênticas, mas de brinquedo. As réplicas deixadas no lugar são de plástico e madeira. Outras 90 armas da polícia também sumiram de janeiro a julho deste ano.

Chicotada do Dia!

Algumas propostas de políticos que desejam se reeleger são simplesmente ridículas. No Horário Eleitoral, um deputado está se gabando de ter feito uma lei para que os protetores solares sejam vendidos a preço de custo. Nada como viver num País sem problemas!.

MEUS AMIGOS!

A policial Civil Patrícia e seu colega de trabalho, Joventino, pessoal da 4ª DP; Nosso querido Miltão Insuela; Colega Sérgio Cruz, o “Pau na mula”; A Tent. Cel. PM. Neide, da Policlínica da Polícia Militar.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

Nosso colega de imprensa Arlindo Florentino; Dr. Celso Cestari Pinheiro e Maria Medeiros Navarro.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui.

Comentários