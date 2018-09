As Dez Mais

Quinta-feira, 6 de setembro de 2018.

Primeira:

Amanhã, 7 de Setembro, haverá Desfile Cívico em Campo Grande na 13 de maio, a partir das 8h45. Cerca de 2 mil militares estarão desfilando em comemoração aos 196 anos da nossa Independência. Compareça e prestigie.

Segunda:

Programa ‘Boca do Povo’ abriu rodada de entrevista com os candidatos a governadores do estado. Hoje foi dia de Junior Mochi (MDB), que mostrou aos ouvintes da FM-101.9 sua estratégia para chegar ao segundo turno. Ele espera crescer de 12 a 15%.

Terceira:

O próximo entrevistado do programa ‘Boca do Povo’ será o ex-juiz Odilon de Oliveira (PDT). Todos os candidatos ao Governo do Estado terão tempo idêntico para discutir suas propostas.

Quarta:

O dólar na fronteira operou ontem na casa dos 4,54. O preço é alto em relação ao vendido no Brasil. Dizem que a tendência das chamadas ‘Black Friday’, pelo menos neste momento de aperto nacional, poderá cair 15%..

Quinta:

A Polícia Federal realizou ontem uma terceira “tarrafada” para prender estelionatários que já fizeram em nosso país mais de 60 mil vítimas, contando a história de uma inexistente mina de ouro. Dizem que tem mais gente nessa lista.

Sexta:

A inauguração ontem do comitê eleitoral do candidato a deputado estadual Chiquinho Telles, nas Moreninhas, levou ao bairro: o prefeito Marquinhos Trad e até o governador Reinaldo Azambuja. Foram recebidos por mais de 1.500 pessoas e freneticamente aplaudidos.

Sétima:

Apesar dos boatos que afirmam que Zeca do PT, candidato ao Senado, é inelegível, o candidato continua firme na campanha. No chão Zeca ele é imbatível. Dia 16 de outubro o TJMS julgará os embargos dos advogados de defesa. Zeca é “dono” do segundo voto para o Senado na eleição deste ano.

Oitava:

O Dr. Bruno Cezar da Cunha, juiz da 3ª Vara Federal de Campo Grande, rejeitou pela segunda vez, o recurso interposto pelo Ministério Público Federal contra o ex-governador André Puccinelli (MDB).

Nona:

A pena de morte nos Estados Unidos, em 2016, caiu 49%. É o menor nível dos últimos 40 anos. Neste ano, os defensores da aplicação da ‘pena de morte’ para os condenados por homicídio, é de 54%.

Décima:

O Senado aprovou ontem a ‘medida provisória’ que criou subsídio de R$ 0,30 para o diesel até o final deste ano. O texto seguiu para a sanção presidencial.

CHICOTADA DO DIA!

Assembléia poderá constituir na próxima semana uma Comissão para investigar as decisões do diretor-presidente da Agepen. Depois da criação de uma Central de Mandatos, dizem que a coisa por lá degringolou. Internamente nos presídios uma ‘Coca-Cola’ estaria sendo vendida a R$ 15 reais. A Comissão deverá investigar ‘por que’ presos não sentenciados estão sendo mantidos numa masmorra infecta do Centro de Triagem, quando deveriam estar numa sala do Estado Maior.

MEUS AMIGOS!

Dr. Beto Fiqueiró: candidato ao Senado; Terezinha Cândido: ex-diretora da Famasul; Deputado Zé Teixeira: um ‘hexacampeão de votos’; ANIVERSARIANTES DO DIA: Deputado Felipe Orro; Profa. Reni Domingos dos Santos e Dr. Oldemiro Hardoim Junior.

